女優の芦田愛菜（21）が、映画「ミステリー・アリーナ」（監督堤幸彦、5月22日公開）で、賞金100億円をかけた謎解きに挑戦する。

唐沢寿明（63）演じる主人公が司会を務めるクイズ番組に出演する少女役。出演するための予選を1位で通過した天才という役どころで、難関大在学中の才女である芦田にぴったり。「ミステリー作品で長ぜりふで謎解きをするのが初めてだった。憧れの“犯人は…！”というのを言えたのはうれしかったです」と声を弾ませた。

唐沢は、劇中で白いスーツにサングラスとアフロヘアのド派手な司会者・樺山桃太郎を演じる。芦田は「唐沢さんが樺山さんを演じると聞いてから脚本を読んだので、すぐにイメージが浮かんで撮影までとても楽しみでした。現場では私の予想以上のダークジョークたっぷりで“唐沢さんが演じる樺山さん最高！”と思っていました」とコメントした。

そんな樺山の進行アシスタント・モンテレオーネ怜華を演じるのがトリンドル玲奈（34）。「詳しくは言えないのですが、怜華は見た目も内面も大きく変化するキャラクターです」とその役どころに含みを持たせた。

その他に三浦透子、鈴木伸之、奥野壮、宇野祥平、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子の出演が発表された。