「なかとさ美術館」の市川雅彦館長＝2026年1月6日、高知県中土佐町

2025年9月、高知県中土佐町に町立「なかとさ美術館」が開館した。多くの公立美術館が資金繰りに悩む中、作品を即売し売り上げの一部を運営費に回す取り組みで利用者にも好評だ。専門家によると、自治体の収入源としての作品販売は珍しく、持続可能な文化拠点を目指して工夫を凝らす。（共同通信＝杉村千依）

メインの展示室の他、作品を展示・販売する「ギャラリーのじ菊」と「アートスペースなかとさ」を設ける。のじ菊は、1点10万円までの計6作品を展示する即売コーナーだ。土佐湾を一望する大窓が自然光を取り込む。なかとさは搬入作業室を活用。2026年1月上旬は落ち着いた空間に庭をテーマにした絵画や立体作品が並んでいた。

出品者は県内の作家が多い。2月にのじ菊に油彩画を出展した高知市の作家浪越篤彦さん（64）は「制作のモチベーションにもつながる。展示を通して新たな鑑賞者と出会えるのが楽しみ」。日本画を購入した香南市の会社員池内知江さん（63）は「見て終わりではなく、買って手元に置けるのがいい」と話す。

町の条例で、売り上げの2割を館の運営費として得られるようにした。文化庁の林保太文化政策調査分析官は、公立美術館の作品売り上げを自治体収入に充てる例は珍しいと指摘。「地域との関係性を積極的につくっており、新たな取り組みとして期待したい」と話す。

2019年の日本博物館協会の調査によると、公立美術館の9割近くが資金不足を課題に挙げた。なかとさ美術館の前身で、1989年開館の中土佐町立美術館も同様だった。

南海トラフ巨大地震で最大22メートルの津波が想定される同町。防災を理由に現在の形で高台に新築移転したが、町の財政事情から反対も多かった。移転後の作品販売や貸しギャラリーは「持続可能な経営のためにもいいはず」と市川雅彦館長（68）が発案した。

移転前の年間入館者数は約3千〜4千人だったが、移転後は立地の良さもあり2026年1月末時点までに約1万2500人に。市川館長は「絵が好きな人だけでなく観光客や住民が気楽に利用できる施設を目指したい」と話した。

高知県中土佐町の「なかとさ美術館」

高知県中土佐町

なかとさ美術館の「アートスペースなかとさ」