女優の橋本愛（30）が初夏公開の主演映画「祝山」（監督武田真悟）で、10年ぶりにホラー作品に出演する。

10代の頃からホラー作品で活躍し、2012年公開「貞子3D」では日本のホラーを象徴するキャラクター・貞子を16歳で演じた。16年公開の「残穢―住んではいけない部屋―」のイベントでは、自身の顔を「ホラー顔」と表現したこともある。そんな橋本が30代初の主演映画という節目で、10年ぶりにホラー作品に挑んだ。

加門七海氏が自分の体験を基に描いた同名小説が原作で、橋本はホラー作家役。山にある廃虚での肝試しを機に奇妙な出来事が続くという旧友からの手紙をもらったことから、自身も戦慄（せんりつ）の出来事に巻き込まれていく。「ホラー作家でありながら、現実の恐怖にはしっかりおびえて、霊的な存在には敬意を払う。シンパシーを感じながら演じました」と撮影の日々を振り返った。

加門氏が「人生の中でも格別に怖かった」と“お墨付き”のエピソードが基となっている物語。橋本は「どうかこの映画を見た人が（恐怖に）感染しないようにと祈るばかりです。見終わった後に、ぜひ鏡を見てみてください」と恐怖をあおった。