¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤¬¤ä¤ë¡×²È»ö¥ëー¥ë¤ÎÍî¤È¤··ê¡£¡Ö²æËý¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¹Â¤òËä¤á¤¿»ÅÁÈ¤ß
É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤¬¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦²È»ö¥ëー¥ë¤ò¡¢¤¤¤¤·è¤áÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¿Í¤Ç¨¡¨¡
µ¤¤Å¤¯¿Í
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¤¬¤ä¤ë¡×
²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²È»ö¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¤ËÉéÃ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Æü¤Ï»ä¤¬¤ä¤ë¤Í¡×¡Ö¤¢¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Æ°¤±¤Ð¤¤¤¤¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÄí¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤Ï¤º¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£