赤ちゃんにベッドの上から吊り下げるおもちゃを買ってあげた飼い主さん。興味津々におもちゃを眺める赤ちゃんの隣には、猫ちゃんの姿もあって…？人間の赤ちゃんそっくりな猫ちゃんの姿に癒やされると、2万再生を超えてたくさんの人が笑顔になっています。そちらの光景には、「最強に愛らしい光景ですね」「ほんとに可愛い♡」と、絶賛の声も寄せられることとなりました。

【動画：新しいおもちゃを買ったら、『赤ちゃんと猫』が…とんでもなく『尊い瞬間』】

新しいおもちゃに視線が釘付けな娘ちゃん

Instagramアカウント『エルモとみみりん』に、まるで人間の赤ちゃんのような猫ちゃんの姿が投稿され、たくさんの人に笑顔を届けています。その投稿に登場するのは、サイベリアンのエルモちゃんと、飼い主さんの娘ちゃん。この日、娘ちゃんは新しいおもちゃを買ってもらったそうで、ベッドの上に吊された回るおもちゃを興味津々に見つめていたとのこと。

そんな娘ちゃんの隣には、大の仲良しのエルモちゃんの姿。娘ちゃんの隣に寝転がったエルモちゃんも、娘ちゃんと一緒におもちゃを眺めていたといいます。

エルモちゃんの人間の赤ちゃんのような姿にキュン♡

娘ちゃんと一緒に、ベッドの上に吊り下がっているおもちゃを見つめていたエルモちゃん。大きさも体格も娘ちゃんとそっくりなエルモちゃんは、まるで人間の赤ちゃんのよう。

並んでおもちゃを見つめるその姿は、双子のようにも見えてきます。

おもちゃを見つめながら手を動かして何か考えている様子の娘ちゃん。その隣で前足を折り曲げておもちゃを見つめるエルモちゃん。そんな仲良しなふたりの姿にほっこりしてしまいます。

いつでも一緒にいる大親友のふたり

まるで双子のように並んでおもちゃを楽しんでいたエルモちゃんと娘ちゃん。そんなふたりは、いつでも一緒にいるほど仲良しなのだとか。ある日は、娘ちゃんの隣にやってきて、ぴったりと娘ちゃんに体をくっつけていたエルモちゃん。

その様子を見守っていると…なんと、エルモちゃんが娘ちゃんに甘えるように頭をすり寄せ始めたそう！その光景は、まるでお姉ちゃんに甘えているかのよう。

そんな甘えん坊のエルモちゃんをそっと撫でてあげる娘ちゃんの姿に、なんだか胸が温かくなってきます。

そんなふたりのいつもの風景が、投稿を見た人にたくさんの癒やしを届けてくれたのでした。

おもちゃを一緒に眺めるエルモちゃんと娘ちゃんの光景には、「エルモちゃん、自分のこと人間だと思ってそうｗ」「猫ちゃんも楽しんでるね」「なんて可愛いふたり♡」と、絶賛の声が次々と寄せられることに。

Instagramアカウント『エルモとみみりん』では、そんな仲良しなエルモちゃんと娘ちゃんの日常風景や、家族猫ちゃんの平和な日々が綴られていますよ。

エルモちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「エルモとみみりん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。