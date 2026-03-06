¤Ä¤¤¤Ë¥¥¿ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ê´¿´î¡Ë¡Ú¥ß¥¹¥É¡Û¿©¤ÙÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤♡¡Ö55¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¡×
ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¡Ú¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¡Û¤¬¤½¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î18Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¡×¡ÖÂÔË¾¤ÎÉü³è¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö55¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¡×¤ò¼Â¿©¤·¤¿@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â¤µ¤ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¥·¥êー¥º¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÉü³è¡ª
ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥êー¥º¡×¡£¥ß¥¹¥¿ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö1983Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å2013Ç¯¤Þ¤ÇÉÔÄê´ü¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×¤½¤·¤Æ¡¢¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£°ÊÁ°ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï ¡ß ¥¶¥¯¥¶¥¯ ¡ß ¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê
@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ç¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤Î¿·´¶³Ð¤Ë¥Ïー¥È¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Îº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
ÄêÈÖ¥Éー¥Ê¥Ä¤¬¥·¥ç¥³¥é»ÅÍÍ¤Ë
¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ëー¥éー¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤ÏÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢´õ¾¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤«¤â¡£¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¡¢¥Ñ¥ê¤Ã¤È¥Á¥ç¥³¡¢Í¥¤·¤¤¥¯¥êー¥à¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¡ª
¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤«¤é¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¡£¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿12Ç¯ÌÜ¤ÎÉü³è¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¹âµé´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥à¤â¥Á¥ç¥³¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡¢ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤â¤µ¤ó¤¬´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥êー¥º¤Ï¡¢3·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢½ªÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A