ももいろクローバーZの「あーりん」こと、佐々木彩夏（29）が5日、同グループの公式サイトで結婚を発表した。



【写真】キュートなポーズを決める佐々木彩夏

佐々木は「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と記した。



このおめでたい報告に、メンバーからも祝福のコメントが寄せられた。以下はそれぞれの祝福コメント全文。



百田夏菜子「あーりん♡ご結婚おめでとうございます！これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！末永くお幸せにね♡」



玉井詩織「あーりん！結婚本当におめでとう！出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！幸せな家庭を築いていってね！そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます これからもよろしくっ末長くお幸せに♡」



高城れに「あーちゃん結婚おめでとうー！小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！本当におめでとう！」



