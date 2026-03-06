

日本列島模型を眺めるMCの3人

「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」が、３月７日夜7時30分からNHK総合で放送される。第５回は「日本人らしさ」の第２弾。「なぜ“神さま仏さま”なのか」に迫る。今年度、全５回にわたりレギュラー出演した吉岡里帆の出演は、今回が最後となる。

【写真】「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？場面カット

タモリとノーベル賞科学者・山中伸弥氏、俳優・吉岡里帆をMCに迎えお届けする、新しい“知的探求エンターテインメント番組”、「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」。前回は、「巨大噴火が“日本人”を生んだ！？」と題して、今、世界からも注目される“日本人らしさ”のルーツに迫った。

第５回は「日本人らしさ」の第２弾。「なぜ“神さま仏さま”なのか」。初詣、お宮参り、七五三など、神社とお寺どちらもこだわりなくお参りする日本人。しかも神ゲー・神アイドルと次々“神”を生み出してしまう不思議を大解明。私たちの祈りの深えんに迫る。

今年度、全５回にわたりレギュラー出演した吉岡里帆の出演は、今回が最後。■日本人はなぜ“神さま 仏さま”なのか？の謎に迫る！

タモリも長年考えてきたという、「日本人はなぜ“神さま 仏さま”どちらにも祈るのか？」という謎。今回、番組が、歴史学×宗教学×地球科学など様々な角度からで徹底的に探っていくと、日本の神さまのルーツ、そしてその神さまの国に、仏さまがどのようにして融合していったかの経緯が新たな考古学的な知見から見えてくる！■タモリも「すっきりした」！あなたが“神にも仏にも祈る”深〜い理由が明らかに！

番組では、聖武天皇の時代、仏が全国に広まっていくきっかけとして、ある天変地異に着目。歴史書にわずかに残された記述から、当時の日本列島で何が起きていたのかを知られざる真実をひもといていく。そして、神さま仏さまが広まっていく根底に流れている日本人の精神性も明らかに。そこには、世界一の変動帯とも言える、日本列島の荒ぶる大地が深く関わっていた！？■「神様 仏様 大谷様！？」 神アスリートや神ゲーなど なんでも神様にしてしまう不思議

神さま仏さまだけではなく、現代の日本人は、好きなアスリートやゲームなどなんでも神さまにしてしまう。そこにもちゃんとルーツはあった！？祈りのあり方が多様化した、江戸時代！祈りがなんとエンタメ化する意外な事実が明らかに。

タモリ コメント

すごいテーマでしたね。「神さま仏さま」、漠然と考えてはいるんですけど、あまりに難しすぎて、考えることを途中でやめちゃうんですよね。今日はよくここまでやってもらえたなと、本当に勉強になりました。

「日本人の宗教」については、ずっとテーマとして自分の中にあったので、今日はかなりすっきり、随分とはっきりしましたね。

日本人は「祈り」の民族で、それがエンタメ化していったということも面白かったです。それも大震災、大噴火、天災というのがきっかけでこうなったというのが興味深いですね。日本人はもともと無常観をもっていて、そこに仏教が入ってきて、その仏教にも無常観があったから受け入れやすかったのかな。これは初めて知りましたね。

山中伸弥 コメント

今回のテーマは、理系の私にとっては結構大変な内容でしたが、神さまや仏さまについて深く知ることができて、最後まで楽しく勉強になりました。見ていただく方にもそう思っていただけたら良いなと思います。科学でも同じように、本当に（たとえば研究が進むことを）祈ったり、無常観を感じたりすることは毎日のようにありますから。結局人間のやっていることですから、同じですよね。

前回（1/10 放送「巨大噴火が“日本人”を生んだ!?」）と今回は、前編後編の２回シリーズみたいなものですよね。私たちの根底にあるもの、地震や火山、災害、それらがものすごく影響している。日本人の精神構造と宗教とは切り離せないですね。

吉岡里帆 コメント

番組立ち上げに参加させていただきました、!?(びっくりはてな)。タモリさんと山中先生と吉村さんとの掛け合いが絶妙で楽しく、番組を通して知的好奇心を大変刺激していただきました。

議題テーマが「AI」や「認知症」「神様仏様」と毎回興味深く、時代ともフィットした挑戦的な番組だったように感じます。1 年間一緒に楽しんでくださった皆様、本当にありがとうございました。これからは番組の一ファンとして新シリーズを楽しみに待ちたいと思います。

NHKでは、私は春から「豊臣兄弟！」に出演していますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。撮影頑張ります！

それではまたお会い出来るまで……！？

制作統括 白川裕之コメント

神さま仏さま、どちらの前でもこだわりはなく手を合わせてしまう人、多いのではないでしょうか？日本人の多くは、初詣やお宮参り、七五三というお参りやお祈りを大切にしています。一方で、ある調査によると、「ふだん信仰している宗教は何ですか？」という質問に対しては、「特にない（無宗教）」と答える人が６割を超えることが分かっています。日本人のちょっと不思議な宗教観は、いかにして育まれたのか。番組は、この壮大なテーマに、歴史学、宗教学、考古学、地球科学といった側面から迫っていきます。

長年、この疑問が頭にあったというタモリさんは、番組の収録を終えて、「とてもすっきりした」と仰っていました。取材を通して見えてきたのは、はるか昔から受け継がれる、日本人の祈りの奥深さ。「人はなぜ祈るのか？」という問いへの答えにも通じるものでした。神様や仏様やお天道様などに、手を合わせたことのあるすべての人に、見ていただきたい番組です。

吉岡里帆さんは、番組レギュラーとしてのご出演は今回が最後となります。吉岡さんは、科学や研究の最先端をテーマとする本番組において、視聴者の目線に立った問いかけや、柔らかく誠実なコメントで番組の世界観を丁寧に形づくってくださいました。難解になりがちなテーマを身近に感じられるよう導いてくださるその存在は、番組にとって大変大きなものでした。

番組としては、これまで番組を支えていただいたことに、心より感謝するとともに、今後のさらなるご活躍を応援してまいります。

引き続き「タモリ×山中伸弥の！？」は、視聴者の皆さまとともに、この世界を知的に探求し、“？”を楽しみ、考える番組として進化を続けてまいります。※番組の今後の展開・体制につきましては、あらためてお知らせいたします。

番組情報

「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」【放送予定】 ３月７日（土） 夜7時30分〜8時48分 ＜総合＞※NHK ONE で同時・見逃し配信予定【MC】タモリ／山中伸弥（京都大学 iPS 細胞研究所 名誉所長・教授）／吉岡里帆【進行】吉村崇（平成ノブシコブシ）