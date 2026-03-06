

田村徹矢（柳俊太郎）（C）日本テレビ

柳俊太郎が、４月８日からスタートする日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）に出演。野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生で大阪府警の刑事、田村徹矢を演じる。

昨日、4月期・日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」のW主演に次ぐメインキャストとして柳俊太郎の出演が発表された。

ドラマ「月夜行路」において柳俊太郎は、野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事として主演の二人と共に事件解決に奔走する田村徹矢（たむらてつや）を演じる。

柳は現在、本ドラマ以外にも3月13日公開の映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」や3月26日から放送・配信が始まる「ちるらん 新撰組鎮魂歌」への出演が発表されており、これまでの幅広い演技から多くの期待の声が上がっている。

さらに現在放送中の同枠のドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」にも出演し、反響も多く、水曜ドラマに2クール連続の出演となる。

大阪府警の刑事で、野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生。ルナと涼子が曾根崎心中を思わせるある男女の心中事件の第一発見者となった事をきっかけに再会。文学の知識で、捜査協力をするルナのおかげで、事件の真相に迫っていく。

柳俊太郎コメント

番組情報

この度、田村徹矢役を演じさせていただくことになりました柳俊太郎です。波瑠さん麻生久美子さんという素敵な役者さんと共演できることをとても楽しみにしております。台本を読んでみて、小説をもとに事件を読み解いていくという魅力的なミステリーになっているとおもいます。刑事役ということで様々な難解な事件にどのような形で関わっていくのか、皆さんに楽しんでもらえたらなと思います。新水曜ドラマ 「月夜行路 ―答えは名作の中に―」４月８日スタート！ 毎週水曜よる１０時 放送原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）（C）︎秋吉理香子／講談社脚本：清水友佳子音楽：Face２fAKEチーフプロデューサー：道坂忠久プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介演出：丸谷俊平、明石広人制作協力：トータルメディアコミュニケーション製作著作：日本テレビ