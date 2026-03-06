柳俊太郎、ドラマ「月夜行路」に出演 事件の真相に迫る刑事役「素敵な役者さんと共演、とても楽しみ」
田村徹矢（柳俊太郎）（C）日本テレビ
柳俊太郎が、４月８日からスタートする日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）に出演。野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生で大阪府警の刑事、田村徹矢を演じる。
昨日、4月期・日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」のW主演に次ぐメインキャストとして柳俊太郎の出演が発表された。
ドラマ「月夜行路」において柳俊太郎は、野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生であり、大阪府警の刑事として主演の二人と共に事件解決に奔走する田村徹矢（たむらてつや）を演じる。
柳は現在、本ドラマ以外にも3月13日公開の映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」や3月26日から放送・配信が始まる「ちるらん 新撰組鎮魂歌」への出演が発表されており、これまでの幅広い演技から多くの期待の声が上がっている。
さらに現在放送中の同枠のドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」にも出演し、反響も多く、水曜ドラマに2クール連続の出演となる。
田村徹矢（たむら てつや）...柳俊太郎
大阪府警の刑事で、野宮ルナ（波瑠）の高校時代の同級生。ルナと涼子が曾根崎心中を思わせるある男女の心中事件の第一発見者となった事をきっかけに再会。文学の知識で、捜査協力をするルナのおかげで、事件の真相に迫っていく。