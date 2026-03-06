今日6日(金)は、前線が西から近づくでしょう。九州や中国、四国は、日中に雨雲が通過します。夜は近畿から東北にかけても雨の所が増えるでしょう。雨の降る時間は、それほど長くないものの、雷を伴って強く降るおそれがあります。

雨雲・雷雲が発達しやすい

今日6日(金)は前線が西から近づくでしょう。

沖縄と九州北部、中国地方は午前を中心に雨で、昼頃からは九州南部や四国も次第に雨となります。雨の降る時間は5〜6時間くらいの所が多く、それほど長く続くことはないでしょう。ただ、大気の状態が不安定で、雷雲が発達しやすくなります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には、道路が川のようになるほど激しく降るでしょう。

夜は、近畿や東海、北陸、関東甲信、東北にかけても雨の所が増えてきます。お帰りが遅くなる方は、念のため雨具をお持ちください。雷雨になる所もあるでしょう。北海道は、日付の替わる頃になると南西部を中心に雨や湿った雪が降りそうです。

最高気温 平年並みか高い所がほとんど

最高気温は、前日と同じくらいか高めの所が多く、広い範囲で平年並みか高い予想です。

ただ、早い時間から雨が降り出す九州北部や中国地方は前日ほど上がらず、平年と比べても低めの所が多いでしょう。厚手の上着が必要になりそうです。