『DREAM STAGE』第8話 “吾妻”中村倫也、過去の疑惑をめぐる悪意に満ちた記事が拡散
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が6日の今夜放送される。
【写真】要潤がBouquet Music日本支社本部長・神谷役で登場
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
■第8話あらすじ
パク・ジス（キム・ジェギョン）にまたしても裏切られ、怒るナム社長（ハ・ヨンス）。同じ頃、TORINNERが所属する巨大事務所Bouquet Musicの日本支社には、NAZEメンバーのターンとキムゴンの姿があった。彼らをにこやかに出迎えたのは、チェ・ギヨン代表（イ・イギョン）の忠実な部下・神谷（要潤）。神谷は「NAZEを辞めてTORINNERに入らないか」とワールドツアーや大物アーティストとのコラボなど、TORINNERの今後のド派手な計画を披露して2人を誘惑する。
さらに神谷は、吾妻がかつてK-POP界を追われる原因となった疑惑の記事を取り出し「このまま吾妻さんを信頼していたら後悔しますよ」と笑う。「お母さんの治療費だとか、小さい弟の養育費とか。生きていくにはお金がかかりますよねえ」神谷の言葉に、ターンとゴンは不安を抑えきれない。
一方、神谷は週刊誌記者・風祭（河内大和）を利用して「吾妻は今、またしても暴力でNAZEを支配している」という悪意に満ちた記事を拡散。チェ代表と神谷の執拗な攻撃に、チームNAZEは崩壊の危機を迎える…。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
