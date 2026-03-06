俳優の水谷豊（７３）が企画、監督、脚本、プロデュース、主演を務める映画「Ｐｉｃｃｏｌａ ｆｅｌｉｃｉｔａ（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜」（４月２４日公開）で、長女の女優・趣里（３５）と初共演することが５日、分かった。

２０２２年の「太陽とボレロ」以来、４年ぶり４作目の監督作品。６０代、４０代、３０代の男女３組の人生を４部構成で描く。水谷は長く働いたファミリーレストランの定年退職を目前に控える佐藤宗太郎役、趣里は恋人の田中礼央（橋本淳）に秘密を知られてしまう白河葵役を演じる。

撮影では何げない日常と人間模様を描きながらも、水谷は「シーンの一つ一つが絵画のように美しく、切り取って壁に飾りたくなるような映像を作ろう」と心掛けた。作品を見返して「自分の世界がついに始まったんだなぁという感覚。長くこの業界にいますが、これまでそんなことを思ったことはありませんでした」と心を躍らせている。

趣里は水谷と伊藤蘭の長女として生まれ、２３年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」のヒロインで全国区の人気女優に。２５年８月に元ＢＥ：ＦＩＲＳＴの三山凌輝（２６）と結婚。９月に第１子出産を発表した。本作の撮影は結婚前の２４年６〜７月に東京、横浜で行われた。

１人５役で奮闘した水谷は「ぜひこの映画を見ていただき、皆さんそれぞれの“小さな幸せ”を見つけていただけるとうれしいです」と話す。水谷にとっては趣里との親子共演が“小さな幸せ”として記憶に刻まれているようだ。

〇…共演はほか、離婚について真剣に考え始めた画家役に可相我聞（５０）、その妻役に菜葉菜（年齢非公表）、ファミレスのスタッフ役に池谷のぶえ（５４）ら。作品は４月に兵庫県・淡路島で開催する「うみぞら映画祭２０２６」で初上映を予定している。