４日に東西で新規開業した調教師７人のうち今週、４人が初陣を迎える。栗東の橋田宜長（よしたけ）調教師（３７）は、７日の阪神１２Ｒのミルトライディーンが初戦となる。「たくさんのオーナーやいろんな方に支えられて、こういう日を迎えられたことをうれしく思います」と笑みを浮かべた。

技術調教師時代は東西トレセンのみならず、海外でも研修。ケンタッキーダービー馬ミスティックダンなどを管理した米国のＫマクピーク調教師からも学びを得た。「キーンランド（のセリ）で馬の見方を手取り足取り教えてもらったことが財産」と感謝する。

祖父・俊三さんと父・満さんも調教師で、それぞれタイテエム、スズカマンボで天皇賞・春を制覇。父子３代制覇へ、「天皇賞には特別な思いがあります。そういうところで走れる馬をつくっていきたい」と意気込む。

初陣を担うミルトライディーンは、助手時代に所属した中竹厩舎からの転厩馬。「緊張しやすいタイプだと思うので、集中力がカギかな」と評価する。また、佐々木厩舎から引き継いだアイサンサンは愛知杯（２２日、中京）に向かうため、開業から２週間で重賞に挑戦する。「いろんな方に期待していただいているぶん、それに応えたい」と活躍を誓った。（水納 愛美）