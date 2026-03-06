◆報知杯弥生賞追い切り（５日・美浦トレセン）

東西トライアルの出走馬が確定した。５日、美浦トレセンで行われた第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（８日、中山＝３着までに皐月賞の優先出走権）の追い切りでは、ライヒスアドラーが上昇ムード。

パワフルな馬体を躍らせた。ライヒスアドラーが上昇ムードだ。２週連続で佐々木がまたがり、美浦・Ｗコースでオペラプラージュ（５歳３勝クラス）を半馬身追走。道中はリズム重視で集中力は十分。最後の直線では内に進路を取り、余力たっぷりに僚馬と馬体を並べた。手綱は最後まで全く動かないまま６ハロン８５秒１―１１秒７で同時にゴール。上原佑調教師は「ジョッキーの指示に合わせてジワッと加速していて満足のいく追い切りでした」とうなずいた。

先月２６日の１週前追い切りでは３頭併せの真ん中で、中山牝馬Ｓに出走する僚馬のニシノティアモに“完敗”。攻め駆けする相手で時計も上々だったとはいえ、びっしりと追われての半馬身遅れには疑問符がついた。しかし、その負荷をかけた効果はてきめん。この日は脚さばきに素軽さが増し、反応も一気に上向いた。先週に「もう一段上がる余地」と話したトレーナーが「先週しっかりとやってかなり上がったと思う」と話せば、佐々木も「動きがだいぶ上がってきました」と口をそろえた。

鞍上にとってもリベンジを期す舞台となる。前走の東京スポーツ杯２歳Ｓは３着。ただ、３角過ぎで窮屈な場面があり、ポジションを下げざるを得なかった。「直線に向くまでの過程があまりうまくいかなくて、上手に乗れなかった」。それでも、内ラチ沿いの狭いスペースから３ハロン３２秒９の末脚を繰り出し非凡な能力は証明した。

皐月賞の優先出走権がかかる“大一番”へ向け「今回はスムーズに馬のリズムで、目標をつけながら行けたらと思います」と佐々木。フレッシュな調教師＆ジョッキーのタッグで今度こそ勝利をつかむ。（石行 佑介）