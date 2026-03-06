◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）

報知杯を“連勝”で桜の大舞台への切符を取る。コラルリーフは昨年末、芝１２００メートルのスポーツ報知杯クリスマスローズＳを大外一気で快勝した。メンバー唯一のオープン勝ち馬だが、過去２戦の芝１４００メートル戦での敗因は明白だ。中京２歳Ｓ（７着）は返し馬で暴走。もみじＳ（５着）は、スローペースで展開が向かず、不完全燃焼に終わった。

今回は〈２〉《１》着の近２走と同様、最適な調整過程を積んでいる。常に全力で走る気性を考慮し、調整を重ねてきた。徳永助手は「調整方法をつかんできました。スイッチを入れすぎないように、日曜にコースでしまいをサッと。状態はいい意味で大きな変化はありません」と手応えを深めた。

父は１６年の高松宮記念を制したビッグアーサー。産駒は昨年、芝１２００メートル戦では同馬の２勝を含めて１８勝（勝率９・０％）。芝１４００メートルは１０勝だが、勝率は１１・６％で６ハロン戦を上回っている。「とにかく１ハロン延長がカギですが、良いものはあります。こなしてほしいですね」と同助手。しっかりと結果を出したいところだ。（松ケ下 純平）