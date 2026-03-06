◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１０８０

新日本プロレスは５日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（ＮＪＣ）を開催した。

メインイベントの「ＮＪＣ」１回戦でタイチと「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮が対戦した。

成田はゴング前にタイチを襲撃した。試合では、セコンドの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」メンバーが乱入。タイチの救出に田口隆祐、海野翔太、マスター・ワトらが対抗する大乱戦となった。

最後は成田がタイチを改良型プッシュアップバーで殴りつけ、地獄の断頭台で沈め、初戦を突破した。試合後は無言で「ＷＢＣ」開幕でにぎわう水道橋の雑踏に消えた。成田は３・１２高松の２回戦で石井智宏の代打として出場する小島聡と激突する

今年の「ＮＪＣ」は２４選手が参加。試合はすべて時間無制限１本勝負。１回戦は、今後、３・６大田区総合体育館、３・８兵庫・ベイコム総合体育館で開催される。

２回戦からザック・セイバーＪｒ．らシード枠の８選手が参戦。３・１０岡山・シゲトーアリーナ岡山、３・１２香川・高松市総合体育館・第１競技場、３・１３大阪・金岡公園体育館、３・１４愛知・名古屋金城ふ頭アリーナで行われる。

準々決勝は、３・１５ 山梨・アイメッセ山梨、３・１７福島・ビッグパレットふくしまで行われ、３・２０アオーレ長岡で準決勝２試合、３・２１アオーレ長岡で決勝戦が行われる。優勝者は４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太へ挑戦する。

◆３・５後楽園全成績

▼第０試合 １０分１本勝負

〇安田優虎（６分５１秒 逆エビ固め）中原大誠●

▼第１試合 ２０分１本勝負

矢野通、ウルフアロン、〇マスター・ワト、海野翔太（８分３８秒 ベンダバール）金丸義信●、高橋裕二郎、ＤＯＵＫＩ、チェーズ・オーエンズ

▼第２試合 ２０分１本勝負

外道、〇鷹木信悟（３分５３秒 ＷＡＲスペシャル）ディック東郷●、ドン・ファレ

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇ジェイコブ・オースティン・ヤング、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー（９分２１秒 Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｐｒｉｓｏｎ）松本達哉●、後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

ドリラ・モロニー、〇ＯＳＫＡＲ（４分３５秒 ネックハンギングボム→エビ固め）ゼイン・ジェイ●、カラム・ニューマン

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生、ロビー・イーグルス、大岩陵平（１４分０７秒 レッグスプリット・ウィズ・フェースロック）永井大貴●、辻陽太、ロビー・エックス、石森太二、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、ハートリー・ジャクソン

▼第６試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６』１回戦 時間無制限１本勝負

〇ボルチン・オレッグ（１８分０８秒 ラストカミカゼ→体固め）エル・ファンタズモ●

▼第７試合 同 時間無制限１本勝負

〇成田蓮（２２分４０秒 地獄の断頭台→体固め）タイチ●