29歳の女性モデルが自身の思い描くライフプランと、結婚のタイミングに対する焦りを赤裸々に語った。

【映像】彼氏との2ショット（複数カット）

3月5日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第1話が放送された。本作は、年齢や子どもを産むタイミングなど、それぞれの悩みを抱え結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行へ出発する番組だ。

IT会社営業のユウキ（30歳）と交際4年、同棲3年になるモデルのルナ（29歳）。なかなか結婚に踏み切らないユウキに対し、ルナは「ずるずる付き合ってらんないなっていうのを、夏ぐらいから考えてて」と、この旅で関係に区切りをつける覚悟で臨んでいた。

ルナが結婚を急ぐ最大の理由は「子どもを作るタイミング」だという。「私が3人兄弟なので3人欲しいなとは思ってはいて、もちろん授かりものでもあるので、30歳〜32歳ぐらい、もうこの2年が私の中では大きいかなって思ってます」と、年齢的なタイムリミットを強く意識していることを明かした。

一方のユウキは「本音で言うと『俺は35歳で結婚したいな』って…」と語っており、2人の間には結婚のタイミングにおいて決定的なズレが生じている。ルナは「『俺がお金稼ぐから待っとけや』とかは無理やもん。『いつまで待たせるの？』って」と語り、この7日間の旅で最終的な答えを出す決意を固めていた。