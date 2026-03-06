宮城・福島 「あの日」の記憶をつなぐ東日本大震災遺構を訪ねて【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】
鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。
一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。
そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。
栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。
写真・文＝栗原悠人
平成23年3月11日。テレビに映る凄惨たる光景に言葉を失った。
多くの方が震災で亡くなった東日本大震災。
初めての一人旅で、石巻を訪れた。更地も同然になった街を見て、呆然とするほかなかった。
波に飲まれた時、どれほど苦しかっただろうか。
それを思うと、いたたまれなくなる。
今回は、15年が経つあの日やそれ以降のことを、今に伝える施設や場所を紹介したい。
※写真・文章は訪問当時に記録したものであり、現在と状況が異なる場合があります。
【宮城】宮城県気仙沼向洋高等学校旧校舎
■宮城県気仙沼向洋高等学校旧校舎
気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の一部として保存されている。津波は4階の床上まで浸水した。屋上から体育館跡が見えた。
付近の多くの方は高さ11mの高台に避難されたが、13mの波に襲われた。さぞ苦しかったと思う。胸が痛くなる。
3階には、津波によって校舎内に運ばれた車が。高さ8mの場所に1tある車があるだなんて…。
【宮城】気仙沼大島・旧荒浜小学校
■気仙沼大島
浜に打ち上げられた、所有者すら分からない船。全体は赤く錆び、航海に出ることはもうない。
■仙台市立荒浜小学校
仙台市立荒浜小学校。現在は震災遺構として公開されており、津波の脅威や教訓を後世に伝えている。
あの日、想像を絶する光景が広がっていた。決して他人事ではない。何か学ぶものはないかと強く感じた。
【宮城】石巻市南浜町
■石巻市南浜町
基礎だけになった建造物跡が広がっていた。付近の多くの家屋が流され、多くの方の命が失われた。
■道路
復興作業中のダンプやトラックが絶え間なく往来していた。路面からは草が伸びていた。
【福島】双葉町・大熊町
■双葉町の商店
帰宅困難区域内にあった閉じたままの商店。この地区の住民は、帰りたくても帰れないままであった。※通行可能だった場所から撮影
■大熊町の帰宅困難区域
福島第一原子力発電所の付近は帰宅困難区域に指定され、関係者以外立入禁止になっていた。※通行可能だった場所から撮影
（了）
