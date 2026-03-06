宮城・福島　「あの日」の記憶をつなぐ東日本大震災遺構を訪ねて【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

平成23年3月11日。テレビに映る凄惨たる光景に言葉を失った。



多くの方が震災で亡くなった東日本大震災。





【宮城】宮城県気仙沼向洋高等学校旧校舎

石巻に住む親戚も津波の犠牲になった。初めての一人旅で、石巻を訪れた。更地も同然になった街を見て、呆然とするほかなかった。波に飲まれた時、どれほど苦しかっただろうか。それを思うと、いたたまれなくなる。今回は、15年が経つあの日やそれ以降のことを、今に伝える施設や場所を紹介したい。※写真・文章は訪問当時に記録したものであり、現在と状況が異なる場合があります。

■宮城県気仙沼向洋高等学校旧校舎

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の一部として保存されている。津波は4階の床上まで浸水した。屋上から体育館跡が見えた。

付近の多くの方は高さ11mの高台に避難されたが、13mの波に襲われた。さぞ苦しかったと思う。胸が痛くなる。

3階には、津波によって校舎内に運ばれた車が。高さ8mの場所に1tある車があるだなんて…。

【宮城】気仙沼大島・旧荒浜小学校

■気仙沼大島

浜に打ち上げられた、所有者すら分からない船。全体は赤く錆び、航海に出ることはもうない。

■仙台市立荒浜小学校

仙台市立荒浜小学校。現在は震災遺構として公開されており、津波の脅威や教訓を後世に伝えている。

あの日、想像を絶する光景が広がっていた。決して他人事ではない。何か学ぶものはないかと強く感じた。

【宮城】石巻市南浜町

■石巻市南浜町

基礎だけになった建造物跡が広がっていた。付近の多くの家屋が流され、多くの方の命が失われた。

■道路

復興作業中のダンプやトラックが絶え間なく往来していた。路面からは草が伸びていた。

【福島】双葉町・大熊町

■双葉町の商店

帰宅困難区域内にあった閉じたままの商店。この地区の住民は、帰りたくても帰れないままであった。※通行可能だった場所から撮影

■大熊町の帰宅困難区域

福島第一原子力発電所の付近は帰宅困難区域に指定され、関係者以外立入禁止になっていた。※通行可能だった場所から撮影

（了）

↓↓↓これまでの記事はこちらから↓↓↓

湯けむり立つ温泉街 山村の秘境 「水没」の世界 朽ちゆく廃旅館

連載一覧