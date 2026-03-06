ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、結婚したことを電撃発表した。お相手は一般男性だという。

グループの末っ子の「あーりん」が、30歳を目前に大きな決断を下した。「私事ではありますが、このたび結婚することになりました」。突然の発表にSNSは騒然となったが、ほとんどのファンが祝福と歓喜の声を上げるなど、祝福ムードに包まれていた。この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅（とら）の日」の4つの吉日が重なる最強開運日。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と、グループ加入から18年間支えられたモノノフ（ももクロファンの総称）やスタッフへの感謝を込めた。

グループでは22年に高城れに（32＝後に離婚公表）が、24年1月には百田夏菜子（31）が堂本剛と結婚を発表し、佐々木で3人目。関係者によると、妊娠はしておらず、今後も活動を継続するという。「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたらうれしいです」とつづった。型破りなパフォーマンスを繰り広げるももクロの中でも王道アイドル路線を進み、指先まで美しく見せる姿勢から「佐々木プロ」とも称される“絶対アイドル”。ファンの幸せのために、思い描くアイドル像をひたむきに追求してきた佐々木が、30歳の節目を前に自身の幸せをつかんだ。

◆佐々木彩夏（ささき・あやか） 1996年（平8）6月11日生まれ、神奈川県出身。テレビ東京「おはスタ」で「おはキッズ」として2年間出演し、08年にももいろクローバー（現ももいろクローバーZ）に加入し、09年にデビュー。メンバーカラーはピンク。19年からはアイドルグループ「浪江女子発組合（現LumiUnion）」の総合プロデュースを務める。身長160センチ。血液型AB。