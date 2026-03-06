４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．が、移住したドバイを離れたことを明かした。

米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫する中、ＭＡＬＩＡ．は6日までにインスタグラムを更新し、「３月４日Ｄｕｂａｉを離れることに。荷造りはしていたので、パッと動けたのが幸いでした」と投稿。「夜中から明け方にかけて父から何度も連絡があり、国の状況を踏まえて優しく解説をしてくれました。彼自身、国の情勢が分かるから。もあるし、もちろん父親だから、祖父だから。が大きい」とつづり、「わたしには家族がいるよね。パパも、ママも、海鈴も愛郁もＡｌｉａもポコも、海鈴の家族もいる。自分のことしか考えてない考えに反省した」とＭＡＬＩＡ．。「元々、来週の春休みで渡航予定だったフライトを、今朝のフライトに急遽変更して空港に向かったの」と機上からの風景をアップした。

「空港に着いてからも、飛ばないかもしれない。お家に戻されるかもしれない。空が安全じゃなければ途中で迎撃の影響を受けるかもしれない。こんな思いで空港に向かったのは、生まれて初めて。どうなるか分からなくて、サブスクだけに状況を載せていたけど、無事に着陸できたので、ここでご報告としました」とし、「この５日間は、人生で経験したことのないことの連続で、考え方から人生観まで、すべてが変わる日々でした。ここ何日もぶっ通しで寝てないからさ、まずは一旦、寝ます。ご心配をおかけしました。ありがとうございます。わたしたち、無事です」と改めて報告した。

ＭＡＬＩＡ．はパキスタン人の父と日本人の母を持つ。２００１年に元サッカー選手の田中隼磨氏と結婚し、長男をもうけるも０４年離婚。プロ格闘家・山本ＫＩＤ徳郁さんと０５年に再婚して１男１女をもうけたが、０９年に離婚。１５年にサッカー選手の佐藤優平と再々婚するも、１７年離婚。同年１１月にモデルの三渡洲舞人と結婚し、１８年８月に第４子の三男を出産したが、１９年４月に離婚を発表。長男はＪリーガーとして活動し、次男と長女はモデルデビュー。２２年８月に三男の教育のためドバイ移住を報告。２３年１２月に「初孫が産まれました」とＳＮＳで報告し、昨年９月に「２人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」と明かしていた。