アメリカおよびイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカ国内の共和党支持者の間でも温度差があることが最新の世論調査で明らかになった。

【映像】廃墟と化したイランの街並み（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、タレントのSHELLYが出演し、アメリカ国内の反応やSNSの現状について語った。

■緊迫のイラン情勢…共和党支持者内でも温度差

NBCの世論調査によると、アメリカのイランへの攻撃を「支持する」と答えた人が41パーセント、「支持しない」と答えた人が52パーセントだったという。

中でも、共和党の支持者を見ると、「支持する」と答えた人が77パーセントだった。また、トランプ大統領の支持層であるMAGA派をさらに詳しく見ると、90パーセントの人たちが「支持する」としている。

一方、イランへの攻撃を受けてエプスタイン文書の報道やICE（移民・税関捜査局）の報道などは縮小しているのが現状だ。

■「無力感、喪失感に押しつぶされないように」SHELLYが見るSNS上の空気感

SHELLYは現在のアメリカ国内のSNS事情で漂っている空気感について語った。

「この同時進行でいろいろな問題が起きている中で、全部を追っているとやっぱりメンタルもやられる。弱い人たちを守る、誰かのために声を上げることはすごく体力と勇気が必要」

「こうやって問題がいっぱい起きていると無力感みたいなものに襲われそうになるけど、そこをどうやってみんなでちゃんと声を上げ続けるか、どういう風にモチベーションを保ち続けるかが今すごく課題。この無力感、喪失感に押しつぶされないようにするために上手にSNSと付き合ったり、休憩したりをみんな考えているような空気だ」

（『わたしとニュース』より）