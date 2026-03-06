上も下もすごい…韓国人気チア、透け透けスイムウェア姿に視線釘付け！艶やかな姿で魅了

韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンが景色よりも美しいスイムウェア姿を公開した。

最近、アン・ジヒョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】アン・ジヒョン、布面積少なめスイムウェア

キャプションには、猫、キラキラ、日の出の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、アン・ジヒョンが広大な海を背景に撮影したものである。彼女は陽が沈む様子を楽しんだようである。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

写真のなかのアン・ジヒョンは、ライトブラウンのスイムウェアを着用している。シースルーのロングスカートにも似た特別なウェアは、彼女の抜群のスタイルに見事に合っている。

投稿を目にしたファンからは、「めっちゃタイプ」「人魚姫みたい」「可愛い」といった反応が寄せられていた。

なお、アン・ジヒョンは現在チアとして活動しているほか、自身のYouTubeチャンネルを通じて普段のプライベートの様子も公開中だ。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。