µ¤¹ç½½Ê¬¤ÎËºÇ¯²ñ¡ªÍâÄ«ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢Îä¤¿¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Æ¡ª¡©¹²¤Æ¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤È¡Ú¸µ¥«¥ì¤È¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¡Û¤¬¡ÄÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤ª¼ò¤Î¼ºÇÔÃÌ¡£
ÆÉ¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡ª¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤ËºÇ¯²ñ¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£¤ª¼ò¤ÎÉÝ¤µ¤È¡¢ÍâÄ«¤ÎÀäË¾´¶¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¹ç½½Ê¬¤ÎËºÇ¯²ñ¡ª³Ú¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢»³¼êÀþ¥²¡¼¥à¤Ç¡Ä
¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í4¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆËºÇ¯²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç»²²Ã¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤à¤¾¡¼¡ª¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯´¥ÇÕ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¡¹¤Ë²ñ¤¦Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏÃÆ¤ß¡¢¤ª¼ò¤â¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¡¢Æüº¢¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±ã²ñ³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¥Î¥ê¤Ç»³¼êÀþ¥²¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ä¤âºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ª¼ò¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«Ï¢Â³¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ø¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Îµ²±¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Îµ²±¤Ï´°Á´¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¤¿¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿Ä«¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÍúÎò
¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤Ê¤¼¤«»ä¤Ï¼«Âð¤ÎÎä¤¿¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ»þ·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤Ï¤â¤¦Ä«¤Î5»þ¡£Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤«¤éÇç¤¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃåÂØ¤¨¤Æ¥Ù¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¸µÈà¤Ø²¿ÅÙ¤âÄÌÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¶²¤í¤·¤¤ÍúÎò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢¸µÈà¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡©·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÎÊÖ¿®¤ò¸«¤Æ·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È»ä¤¬¡Ö¤ª´ê¤¤♡¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Á´¤¯¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤´Å¤¨¤¿ÊÖ¿®¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤¤¤ÇºòÌë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö»ä¡¢ºòÆü¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¾õ¶·¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ°¤Ê»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤Æ...¡ª¡©
