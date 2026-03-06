¡ÚÇ¾¥È¥ì¡Û¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ï¡©¡È52Ëü5600Ê¬¡É¤È¤¤¤¦²Î¤¤¤À¤·¤¬Ä¶ÍÌ¾¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🎸🎤💔🏙️🌈¡×¤¬É½¤¹¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢²áµî¤ËÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖRENT¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥®¥¿¡¼¤äÆú¡¢ÅÔ²ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖRENT¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖRENT¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì´¤òÄÉ¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
1Ç¯´Ö¤òÊ¬¿ô¤Ë´¹»»¤·¤¿¡Ö52Ëü5600Ê¬¡×¤È¤¤¤¦²Î¤¤¤À¤·¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖSeasons of Love¡×¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô