「ジャングルポケット」太田博久（42）が5日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。若手時代に「邪魔だな」と思っていた芸人を告白した。

今回は「祝デビュー20年目!同期集結NGなしで20の質問」と題して放送され、2007年にデビューしたMCの見取り図、さらば青春の光、ジャングルポケット、ランジャタイが出演した。

「昔、邪魔だと思っていたアイツ」という質問に太田は「俺はずっと向井さんが邪魔だなと思ってた」と、お笑いトリオ「パンサー」の向井慧だと告白した。

この名前にさらば青春の光の2人は「えぇ〜」と驚いた。太田は続けて「今でこそ俺こんな感じになったけど、当時は結構ライブとかでも回す側みたいな。若手でライブやるってなったら“絶対俺がMC”みたいな感じだった。吉本の劇場で」と、今のイジられキャラが定着する前はMCをするタイプだったとした。

その後、深夜に人気若手トリオ3組パンサー、ジャングルポケット、ジューシーズでの冠バラエティ「333（トリオさん）」で向井と共演。そこで「企画が始まった時に何となくカンペが出るんだけど、誰に出されてるとか別にないから、俺と向井くんで取り合うわけよ」と、仕切り役を奪い合っていたと明かした。

互いに自身が仕切り役と思っていることで「お互い何も言わないけど、多分向井くんも俺のこと“チッ…コイツ邪魔だな”と思っていたかなと」と推察した。これに見取り図・盛山晋太郎が「それはどこかで向井さんと話したことあるの?」と尋ねると「してない、してない」と向井の本音を聞いたことはないと語った。