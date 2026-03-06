「スタイルやば…♡」INUWASI・すずめ、『週プレ』で魅せた透明感抜群の弾けるボディ！
アイドルグループ「INUWASI」のメンバー・すずめが、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。
【プロフィール】
すずめ
12月21日生まれ 身長150cm
アイドルグループINUWASIのメンバー。4月29日（水・祝）にMajor 2nd EPを発売予定。また、4月8日（水）に恵比寿・LIQUIDROOMで、Major 2nd EP発売を記念した「BAND SET RELEASE PARTY」を開催予定。そして、5月3日（日・祝）の大阪・BIGCATを皮切りに、過去最大キャパでの東名阪ツアー「INUWASI東名阪 BAND SET LIVE TOUR 2026詝狗鷲昊閃詝」を開催予定。
公式X【@SUZUME_INWS】公式Instagram & TikTok【@suzume_inws】
今号の『週プレ』は、ニューヒロインPROJECT受賞者決定！グランプリ・清埜きり、審査員特別賞・小嶌こゆき、特別賞・遥奈の3名がソログラビアで登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】すずめ写真集「ひとりじめ。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月2日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
WBCいざ開幕！合宿＆対外試合で見えた！これが“史上最強”侍ジャパンを率いる
「イバタの方程式」と「WBC連覇」必勝プランだ!! などなど・・・