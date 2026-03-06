【経済指標】
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（2月28日週）22:30
結果　21.3万人
予想　21.5万人　前回　21.3万人（21.2万人から修正）

＊米輸入物価指数（1月）22:30
結果　0.2％
予想　0.3％　前回　0.2％（0.1％から修正）（前月比）

＊米非農業部門労働生産性（第4四半期速報値） 22:30
結果　2.8％
予想　1.9％　前回　5.2％（4.9％から修正）（前期比年率）

＊単位労働コスト(第4四半期速報値）
結果　2.8％
予想　2.0％　前回　-1.8％（-1.9％から修正）（前期比年率）

【発言・ニュース】
＊米財務省、原油先物市場への措置を発表する可能性
　米財務省は、原油先物市場への何らかの措置を発表する可能性があると伝わっている。なお、トランプ大統領は「戦略石油備蓄の取り崩しは検討していない」とも伝わっていた。

＊トランプ大統領、ノーム国土安全保障長官を更迭
　トランプ大統領がノーム国土安全保障長官を更迭し、後任にマリン上院議員（共和、オクラホマ州選出）を起用すると発表した。今回の人事は３月３１日付で実施される。ノーム長官は西半球担当の特使に就くという。第２次トランプ政権での閣僚交代は今回が初めて。

＊バーキン・リッチモンド連銀総裁
・中東情勢に対する対応は、その影響が米経済にどれだけ長く続くかに左右。
・ガソリン価格が上昇すれば明らかにインフレ要因。
・長期的なショックは見過ごさない。
・多くの人がその点を見極める必要。
・最近のデータは比較的高いインフレが続いていることを示唆。
・直近のデータではリスクバランスが逆方向に動いているように見える。

＊ボウマンＦＲＢ副議長
・労働市場が安定しつつある兆候が見られる。
・次回会合でも政策金利を据え置く可能性を示唆。