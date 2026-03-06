ダウ平均は大幅反落 下げが一時４桁に 原油が一時８２ドル台まで急騰＝米国株概況 ダウ平均は大幅反落 下げが一時４桁に 原油が一時８２ドル台まで急騰＝米国株概況

NY株式5日（NY時間16:22）（日本時間06:22）

ダウ平均 47954.74（-784.67 -1.61%）

S＆P500 6830.71（-38.79 -0.56%）

ナスダック 22748.99（-58.49 -0.26%）

CME日経平均先物 54535（大証終比：-605 -1.11%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅反落。下げが一時１１６２ドルと４桁の下げとなっていた。前日の反発後に投資家が様子見姿勢を強める中、原油相場が再度急騰し、米株式市場を圧迫。原油相場は、ＷＴＩが一時８２ドル台まで一気に上昇した。



イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バーレーンなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、沈静化の気配が依然として見当たらなず、混乱が長期間するのではとの警戒感が市場に広がっている。米国債利回りも上昇する中、インフレ警戒が再燃しており、短期金融市場ではＦＲＢの年内２回の利下げ期待が大きく後退している。年内に２回の利下げの確率は４５％程度まで低下。



ストラテジストは「地政学的ショックが起きており、それが株式のリスクプレミアムにどのような影響を与えるかを市場はまだ分析している段階だ」と指摘。一方、「超低金利環境の恩恵を受けてきた銘柄の一部では、潮目が徐々に変わりつつある」とも述べた。



トランプ大統領が、ペルシャ湾を航行する船舶に政治リスク保険を提供し、必要であれば護衛する方針を示し、ホルムズ海峡の通航確保に取り組むと表明していたが、ホワイトハウスは、世界の原油供給の約２０％が通過するホルムズ海峡がいつ安全になるかについての具体的な時期は示していない。ヘグセス米国防長官は会見で、米国はイランとの戦闘で決定的に優勢であり、さらに多くの部隊が中東地域に到着していると述べていた。



エネルギー価格の上昇を抑えるため、米財務省が原油先物市場で対応策を検討している可能性があるとの報道が流れていた。具体策は伝わっていない。なお、トランプ大統領は戦略石油備蓄（ＳＰＲ）の放出には現時点で消極的な姿勢を示していた。



半導体のブロードコム＜AVGO＞が決算を受け上昇。好決算ではあったものの、ＡＩ関連企業に求められているハードルが非常に高くなっており、発表直後は時間外で鈍い反応ではあった。ただ、その後に行われたタンＣＥＯのアナリストとの会見が株価を押し上げている。



バークシャー・ハサウェイ＜BRK.B＞が上昇。取引開始前に、２０２４年以来で初めて自社株買いを再開したと発表した。アベル新ＣＥＯも１５００万ドル相当の株式を個人的に購入。



オンラインチケットのスタブハブ＜STUB＞が決算を受け下落。人気ミュージシャンのテイラー・スウィフト氏のツアーによる需要押し上げが今回はなかったため、前年との比較で見れば厳しくなっているとの指摘。



広告のザ・トレードデスク＜TTD＞が大幅高。オープンＡＩが広告販売を支援するパートナーとして同社と初期段階の協議を行っていると報じられたことが材料視されている。



ヴィーバ・システムズ＜VEEV＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、予想を上回る見通しを示した。ＡＩ脅威への懸念を和らげている。



保険のＡＩＧ＜AIG＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。１株利益の成長力を理由に挙げている。



有名ブランドの消耗品や食品販売を手掛けるグローサリー・アウトレット＜GO＞が決算を受け大幅安。通期ガイダンスも公表し、１株利益が予想を大きく下回るなど、冴えない見通しを示した。



ブロードコム＜AVGO＞ 332.77（+15.24 +4.80%）

バークシャー＜BRK/B＞ 500.40（+12.92 +2.65%）

スタブハブ＜STUB＞ 8.91（-1.26 -12.39%）

トレードデスク＜TTD＞ 29.79（+4.62 +18.36%）

ヴィーバ＜VEEV＞ 196.06（+7.58 +4.02%）

ＡＩＧ＜AIG＞ 80.07（+1.77 +2.26%）

グローサリー＜GO＞ 6.34（-2.45 -27.87%）



アップル＜AAPL＞ 260.29（-2.23 -0.85%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 410.68（+5.48 +1.35%）

アマゾン＜AMZN＞ 218.94（+2.12 +0.98%）

アルファベットC＜GOOG＞ 300.91（-2.54 -0.84%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 300.88（-2.25 -0.74%）

テスラ＜TSLA＞ 405.55（-0.39 -0.10%）

メタ＜META＞ 660.57（-7.16 -1.07%）

エヌビディア＜NVDA＞ 183.34（+0.30 +0.16%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 199.45（-2.62 -1.30%）

イーライリリー＜LLY＞ 983.26（-20.31 -2.02%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

