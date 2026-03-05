½÷À¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¤¬ÆüËÜ½é³«ºÅ¡¡YETI¤ä¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¶¨»¿
¡¡¥¢¥ó¥¤¥ó¥Ð¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£2023Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ¤ÇÂç²ñ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£The Uninvited¡Ê¾·¤«¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¤äÂç²ñ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÆÌò¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê ¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î½é¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢2·î6¡Á8Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯8ºÐ¤ò´Þ¤à45¿Í¤Î½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¥¥à¥é¤äº´Æ£°¡Ìí¤Ê¤ÉÁ´°÷¤¬½÷À¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëMC¤â½÷À¤È¡¢½÷À¤Ë¤è¤ë½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÂç²ñ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¡£Í¥¾¡¤ÏºäËÜÈÞºÚÇµ¡Ê14ºÐ¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¹â¿¹Æü°ª¡Ê18ºÐ¡Ë¡¢3°Ì¤Ï²ÖÅÄ¼¶¡Ê15ºÐ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢¤Û¤«¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥¤¥¨¥Æ¥£¡ÊYETI ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥¡¼¾Þ¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊTHE NORTH FACE¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¾Þ¤Î·×5¾Þ¤Ç¡¢¾Þ¶âÁí³Û¤Ï150Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¨¥Æ¥£¤ä¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¥¥à¥é¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥¨¥Æ¥£¤ÏÂç²ñÃæ¤ËÊÝ²¹¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï2026Ç¯½©ÅßÊª¤Î¥¹¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢°ìÈÌ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥é¥¤¥É¥Ç¡¼¤È¤·¤¿¡£