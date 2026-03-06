本日3月6日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル。

“伝説の家政婦”志麻さんは番組初となる“海外出張料理”。志麻さん第2の故郷であるフランス・パリで待っていたのは杏！お互いに3人の子どもを育てるママである杏と志麻さんが、パリの市場やスーパーで一緒に食材を爆買いし、和風の要素も加えた志麻さん流のフランス家庭料理を作りまくる！

直川貴博とゆめぽては、5年間で総額1000万円超えの当選を果たした懸賞女王にテクニックを学び、1か月の懸賞生活に挑戦！果たして高額当選なるか？

スタジオには、本日公開のアニメーション映画『花緑青が明ける日に』で主演声優を務める古川琴音、乙葉、山時聡真、コットンが登場！納豆が衝撃的な使われ方をしたメニューを試食した古川は「こんな爽やかな納豆、初めて食べました…！」とそのおいしさにビックリ。

■“伝説の家政婦”志麻さん

これまでに総勢124人もの芸能人からのオファーを受けて絶品料理を作り続けてきた志麻さんが、今回は初の“海外出張料理”！行き先は、志麻さん第2の故郷ともいえるフランス・パリ。

そこで志麻さんを待っていたのは、フランスと日本で二拠点生活を送る杏！3児の母でもある杏に、子供でも食べられるフランスの家庭料理を志麻さんが伝授。日本とは売っているものが違うフランスの食材を一緒に買い込み、杏も調理を手伝いながら作られるのは、和風の要素をも取り込んだ志麻さん流のフレンチ家庭料理の数々。杏の胃袋はもちろん、子供たち用にと用意した持ち帰り容器まであっという間に満たされていく!?

■懸賞女王のテクニック 徹底検証

ドケチ代表の芸能人として登場した直川とゆめぽて。2人は5年間で総額1000万円以上の当選を果たし、当選品の整理のためだけにマンションも購入したという“新・懸賞女王”うさまるさんから懸賞の極意を学び、1か月で10万円以上の当選を目指す。

スマホやSNSも駆使し、明日から誰でもマネできるうさまるさんの懸賞テクニックを学んだ2人。果たして何件当選することができるのか!?