170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、キャミソール姿が「スタイル抜群」「エレガント」とネット騒然
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が5日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。昨年は水着姿を披露し話題を呼んだ。
今回はエレガントなキャミソール姿を公開。笑顔を見せつつ、「気づいたら3月に突入していて、バースデーパーティー系の写真たくさんあるのに、ほぼ載せられていない 3週間くらい経つけど、まだギリ載せて良いよね？笑 ということで、ちょこちょこ載せていきます」とコメント。ファンからは「スタイル抜群」「エレガント」などの声が寄せられた。
また穂川は、3月27日に「ABEMA Prime」を卒業することにも触れ、「今週は番組の卒業発表で色々と驚かせてしまったけど、これからのことはまたお知らせするからね〜 3月27日までのアベプラでのほかのんをよろしくお願いします」ともつづっていた。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
