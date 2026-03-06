“令和の峰不二子”阿部なつき、実姉と“銀座ランチ”に反響「姉妹揃って美しい」
“令和の峰不二子”と呼ばれているモデルでインフルエンサー・阿部なつきが5日、自身のInstagramを更新し、実姉と銀座ランチを満喫したことを報告し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつき、雰囲気がもう気品あふれる実姉と2ショット
阿部は「姉妹でランチした日」「銀座にあるフレンチレストランのL’OSIERで姉とランチした日」と報告し、気品あふれる店内でラグジュアリーなドレス姿をまとったショットを公開した。そのほかにも、シャンパンを傾ける姿や、実姉との2ショットも公開し「個室だったから、たくさん写真も撮れてうれしい、、笑」と姉妹2人きりのひとときを楽しんだようだ。
コメント欄には「なつきさん姉妹揃って美しいです」「どんだけ美人なのよ」「お肌ツルツルですね」「素敵な所ですね」「かわゆい」といった称賛が寄せられている。
春はどこも可愛くて気分が上がります
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）
