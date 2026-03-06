¡Ö¤¿¤«¤¬10Ê¬¡×¤¤¤Ä¤âÃÙ¤ì¤ÆÅÐ±à¤¹¤ë¿Æ»Ò ¢ª »×¤ï¤Ì¡ØÃÙ¹ï¤ÎÂå½þ¡Ù¤Ë¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÃÙ¹ï¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£»ö¾ð¤¬¤¢¤êÂ¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃÙ¹ï¤¬¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤ÇÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯NºÚ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡¢ËèÄ«ÃÙ¹ï¤·¤ÆÅÐ±à¤·¤Æ¤¯¤ë±à»ù¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ë±à»ù¤Î¥Þ¥Þ
NºÚ¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯30Âå¤Î½÷À¡£»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤â¶¯¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÍê¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊNºÚ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤º¤Ã¤Èµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê²ÈÄí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢2ºÐ¤ÎY»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÄí¤Ç¤¹¡£
Y»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤Û¤ÜËèÄ«¤Î¤è¤¦¤Ë10Ê¬°Ê¾åÃÙ¤ì¤ÆÅÐ±à¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î½àÈ÷¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤Î°ì¸À¤â·Ú¤¯¡¢¡Ö±äÄ¹¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢¤É¤³¤«³«¤Ä¾¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤¬¡¢NºÚ¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Î¼«Í³Í·¤Ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î³èÆ°¤¬¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè·î¤«¤é¤Ï¡¢Íè·î¤Ë¹µ¤¨¤¿È¯É½²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä«¤Î10Ê¬¤Û¤É¤ò»È¤¤¡¢´ÊÃ±¤ÊÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Y»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Î»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Ãæ¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯É½²ñ¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë
¤¢¤ëÆü¡¢NºÚ¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤ÆY»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Ä«¤ËÈ¯É½²ñ¤ÎÍÙ¤ê¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Y»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×