◆オープン戦 マーリンズ２―０アストロズ（５日、米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンシボレースタジアム）

アストロズの今井達也投手が５日（日本時間６日）、敵地でのマーリンズ戦でオープン戦２度目の先発登板。２回を投げて１安打１四３奪三振で、２試合連続無失点とした。

初回先頭のエドワーズの初球でいきなりピッチコム違反。カウント１―０から始まったが、落ち着いて右飛に打ち取った。

２番モレルにはシンカーを左前安打されたが、３番コーナインに対してはチェンジアップからシンカーを連投し３球三振。４番ノービーの打席では、盗塁を許したが、最後はチェンジアップで空振り三振を奪って切り抜けた。

２回は先頭のポーリーを空振り三振で、主軸から３者連続三振を奪った。四球、右飛で２死一塁とし、この日２つめの盗塁を許し２死二塁とされたが、後続を打ち取って２回無失点とし、降板した。

３０球を投げて１９球がストライク。最高球速は９６・５マイル（約１５５・３キロ）だった。

２月２６日のオープン戦初登板では、ピッチャー返しが右足に当たるアクシデントもあったが、１回を無失点。２試合目でも無失点を継続した。