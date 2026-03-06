元日本マイクロソフト業務執行役員で、新著『The Giver 人を動かす方程式』が話題の澤円氏と、米マイクロソフトの現役エンジニアとして活躍する牛尾剛氏の対談が実現。同社の劇的なV字回復の裏側にあった「カルチャーの変化」から日本文化の落とし穴まで存分に語り合った。

澤円氏

“数字が出せなかったら人でない”空気の職場

澤 牛尾さん、ご無沙汰しております。SNSでは繋がっているから、あまり久しぶりな感じはしませんけどね。

牛尾 今日は対談をすごく楽しみにしていました。早速ですが、新著『The Giver』を読ませていただいて、澤さんのコミュニケーション力の解像度の高さに改めて驚きました。澤さんのプレゼンのすごさを一次体験として知っている僕でも、「こんな風に考えて設計し、動いていたのか」と、手の内を覗き見た感動がありました。

澤 ありがとうございます。今回は長年無意識にやってきたGiverのマインドセットを一度きちんと言語化してみようと思ったんです。

牛尾 特に面白かったのが、マイクロソフトのスティーブ・バルマー時代の話です。僕はサティア・ナデラ体制になってからの入社なので、今とは全く違うと言われるその時代の社内文化を直接は知らないんですよ。

澤 2代目のバルマー時代は、彼自身がITをあまり分かっていないから、テクノロジーへのリスペクトが薄れてしまったのが致命的でした。さらにCOOのケビン・ターナーが「スコアカード」という管理制度を導入した影響で、“数字が出せなかったら人でない”という空気になったんですよね。

そしたら、新興勢力がどんどん台頭するなか、数字至上主義を掲げたマイクロソフトだけが連戦連敗――スマホでも検索エンジンでもクラウドでもゲームでも負けた。世間からは「悪の帝国」なんて叩かれるし、社内もTaker（＝奪う人）だらけでギスギスしていました。

牛尾 サティアの著書『Hit Refresh』にも書いてあった部署間の対立ですね。

澤 そう。バルマー時代の「Taker文化」を象徴するエピソードがあるんです。実はある製品のリリースが、別の部署の圧力で止められていたんですね。その製品そのものは随分前に完成していたのに、「自部門の製品戦略の邪魔になる」ということで、部門トップのパワープレイによって、リリースができなかったのです。

牛尾 まさにセクショナリズムの壁ですね！

コントリビュート文化で劇的な変化が起こる

澤 サティアがトップになった途端、その壁が壊されて、すぐにその製品はリリースされました。組織をフラットにして、部門間の連携を促した結果です。

サティア自身がエンジニア出身で、テクノロジーへの理解があったこと。そして何より、数字ではなく「コントリビュート（貢献）文化」を重視したことで、社内の雰囲気が魔法のように劇的に変わりましたね。

牛尾 僕が入ってからのマイクロソフトでは、本当にいい人ばかりに恵まれてきました。他人の足を引っ張るような人はいないし、みんな進んで助けてくれる。評価制度に「他者への貢献」が組み込まれている文化によるところも大きいんでしょう。

僕にとってマイクロソフトでGiverといえば、真っ先に澤さんの名前が思い浮かぶんですよ。お世辞でもなんでもなくて。

澤 えっ、どうして？

牛尾 僕がプレゼンの練習をしていたとき、澤さんは夜中の12時過ぎまでレビューに付き合ってくれたことがありましたよね。当時、僕は別部署の平社員で、澤さんは雲の上のような人。澤さんには何の得もなかったはずなのに、お願いしたら「いいですよ」と快諾してくれた。まさに無償のGiverでした。

澤 アハハハ、そんなこともありましたね。よく「なぜそんなに人に与えるんですか？」と聞かれますが、実はあまり深く考えていないんですよ。「気が向いたから」というのが正直なところです。

牛尾 そこがすごい。

澤 でも、これが重要なんです。気が向かないミーティングには行かないし、気が向かない飲み会も断っています。自分を騙して「義理があるから」と動いても、まずいい結果にはなりませんから。自分の直感を信じて、ポジティブなエネルギーが湧く相手にだけ、全力でギブする。

牛尾 無理に全員に与える必要はない、ということですね。

澤 そうです。見返りは期待せず、自分が心地よくギブできる相手を選ぶ。結果的に、振り返ってみたら「あ、あの時のギブがこんな形で返ってきたな」となる。それがGiverの好循環だと思います。

わずかでも平等性が乱されると怒る国民性

牛尾 なるほど。そういうGiver文化ってまだまだ日本には浸透していないですよね。

澤 実は、日本企業の閉塞感の原因の一つに、僕はマッチャー（＝損得で動く人）気質があると思っています。

牛尾 どういうことでしょう？

澤 例えば、イベントなどの満足度アンケート。アメリカ人は基本的に満点の「5つ星」からスタートします。よほど悪くなければ最高点をつける。でも、日本人は「3つ星」が基本。普通なら3、良ければ4。最初から満点なんて与えない（笑）。

牛尾 確かに。日本ではベースが3点で、何かしてくれたら1点加点してあげよう、というスタンスですね。

澤 アンケートは象徴的な一例にすぎませんが、この「ギブ・アンド・テイク」の公平性重視というマッチャーマインドが社会の至るところに蔓延し過ぎていると思います。普段は寡黙でおとなしい国民性なのに、列の割り込みとか、わずかでも平等性が乱されると異常に怒るでしょう？ 接客なんかでも、感情的配慮もふくめて平等に与えられるのが当然で、わずかでも“人より劣った扱いをされた”と感じると憤りを覚えてしまう人が多い。突然ですが、先進国G7で日本にだけ全くない制度は何かわかります？

牛尾 んっ、なんだろう？

澤 教育の「飛び級」なんですよ。日本ではどんなに賢かろうが低学力だろうが、公立校では同じ授業を受けるというのを、横一列でやらされる。この行き過ぎた平等性が、「与えられるのが当然」というマインドを生み、Giver文化を潰している気がしてならないんです。

「俺を説得してみろ、俺のメリットはなんだ」

牛尾 なるほど。日本企業でよく見る「自分は何も動かないのに、文句だけは一人前に言う人」も、マッチャー気質の変形かもしれません。かつて僕が様々な日本企業に対してアジャイルの導入支援を行っていたさい、よく見ていました。自分はなにも貢献せず、むしろ動く人たちを邪魔しているのに、「俺を説得してみろ、俺のメリットはなんだ」と要求してくるようなお偉いさんたちを。

澤 日本の場合、ある役職にいること自体が仕事になっているから、そんな奇妙なことがまかり通るんです。日本でたびたび耳にしてきた「私は部長職ができます」みたいな自己紹介、外資なら「で、あなたのバリューは何？」と聞かれて終わりです。ポジションは与えられたものであって、その人自身の能力ではない。

牛尾 僕が今アメリカで働いていて感じるのは、「ポジションにいること自体」を仕事にしている人がいないことです。無能なら即ファイヤー（解雇）される厳しい環境ですが、だからこそみんな互いに助け合って必死にバリューを出そうとする。

あと、僕が長くかかわっているオープンソース（OSS）のコミュニティは、ある意味「Giverの訓練場」かもしれません。完全なボランティアの世界で、互いに自分が学んだことをシェアし、便利な技術を使わせてもらっているから自分もコントリビュートする。そこでお金を儲けようという意識は微塵もありません。

澤 オープンソースの概念が最初に出てきたとき、日本人の反応は非常に特徴的でしたね。「いったい何の得があるんですか？」と聞く人がものすごく多かった。

牛尾 いかにもマッチャー的な発想ですよね。

他人に貢献している人って結局は得している

澤 「ソースコードは会社の資産であり、外に出すなんてとんでもない」とか、「他人に取られたらどうするんだ」という声があちこちで上がっていました。テクノロジーはそうやって叡智を共有してみんなで作り上げていくものだという視点が、当時の日本企業にはごそっと抜け落ちていたんです。

牛尾 GitHubが登場した頃はそんな空気でしたよね。でもつくづく思うのが、他人にコントリビュートしている人って結局は得している。別にそれを狙っているわけではないけれど、澤さんの著書にも書いてあったように「サードドアが開く」。成功への抜け道みたいな機会が開かれて、突然有名になったり、大きなチャンスを掴んだりしているんですね。

澤 そういうものだと思います。楽しんで他者に貢献していると、ふと振り返ったときに、あれ？結構得したかもなということが人生で増えてくるもの。

僕はある量子力学関連の審査員もやっているのですが、量子の世界には「観測した瞬間に状態が確定する」という特徴があります。見るまでは確定していなくて見た瞬間に決まる。

「Giverであること」もこれに近いと思うんです。無意識に他者のために動いているときは純粋なGiverですが、意識しすぎると違うものに、時としてマッチャー的なものに変容しかねない。だから、「Giverになろう」とことさら意識せずに、ふわっと気が向いたときに、他者に対して何か与えることを習慣にしていくといい。そんな文化が日本企業にもっと根付いてほしいと願っています。

牛尾 今日は澤さんの「Giver歴」の長さを感じる濃密なお話でした。

澤 こちらこそ、ありがとうございました。

