USB-C有線イヤホンにノイキャン＆マイク付き。案外こういうの必要だよね

完全ワイヤレスイヤホンが主流となった昨今、音質こだわり派でなくても、毎回充電するのがめんどう、動画やゲームをする時の遅延が気になるといった理由で有線イヤホンを使っている人も少なくないはず。ただ、有線イヤホンはノイズキャンセリングなどの機能性に富んだモデルが少ないというネックも…。

そんな有線派に新たな選択肢が!! オーディオテクニカからノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C用イヤホン「ATH-CKD7NC」（9680円）が登場しました！

特徴はスマホやタブレット、PCに直接接続できるUSB Type-C仕様でありながら、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載しているところ。完全ワイヤレスでは気になるバッテリー残量を気にすることなく、音楽鑑賞、動画視聴、通話で時間を気にせずにノイキャンを使うことができます。

また、外部の音を自然に取り込むヒアスルー機能も備えているので、屋外でも周囲の音に気を配りながらBGM感覚で音楽を聴くことが可能。ワークアウトや家事をしながらの“ながら聴き”もOK！

ハイレゾ音源の再生にも対応する新設計のφ11mmのダイナミックドライバーと、音の立ち上がりや細部の表現力を高める精密切削アルミニウムハウジング、最大96kHz／24bit対応の高音質DACによって、繊細な音の表現が可能に。クリアな高音から迫力のある低音までバランスよく、音のディテールを浮き彫りにするサウンドが特徴です。

リモコン部分には環境ノイズキャンセリング付きのENCマイクを搭載していて、周囲の雑音を軽減し、自分の声をクリアに相手へ届けてくれるので、騒がしい環境でも通話が可能。リモコンはクリップで服に固定できるので、服にこすれるタッチノイズも軽減します。

なお、リモコンは再生、一時停止、曲送り、音量調整などの基本操作以外にも、ノイキャンやヒアスルー機能のオンオフも切り替えることが可能。リモコンのLEDでノイキャン（緑点灯）やヒアスルー（赤点灯）など、イヤホンの状態も一目でわかるので、いちいちモードを切り替えて確認する必要もありません。

音声のタイムラグや音途切れがないのも有線ならではで、動画視聴やもちろん、ゲームプレイもストレスは一切ナシ！ なお、Nintendo Switch 2などのゲーム機でも使用可能です。

イヤホンは長時間の使用でも耳にやさしい、軽くてフィット感のある小型＆軽量設計を採用。清潔に使える抗菌加工のイヤーピースが4サイズ付属するので、より高いフィット感を得られるはず。

電池切れの心配がなく、周囲の騒音を気にせず使えるため、オンライン会議などのビジネスシーンでも重宝するノイキャン搭載のUSB Type-C用イヤホン。カラーはベージュゴールドとブラックの2カラー展開です。

