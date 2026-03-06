『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、就活ですれ違う親子の考え方について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

就活の常識が変わっている

「大企業に行けって親に言われた。自分はベンチャーで働いて早く成長したいのに」

こうした価値観の違いで就活生と親が揉めたという話を耳にします。

就活生と親が揉める最も大きな原因は、就活そのものの前提が違うことです。

親世代にとっての就活は、「良い会社に入り、定年まで長く勤めること」が王道でした。

一方、現代の就活生は、働き方の多様化や労働市場の変化を背景に、「転職」を前提にキャリアを設計しています。この前提を共有しないままアドバイスをしても、平行線をたどるばかりなのです。

変わる「安定」の定義

親が口を出したくなるのは、ひとえに「子どもに失敗してほしくない」という愛情からです。そのため、「企業規模」や「知名度」や「福利厚生」といった目に見える条件を勧めがちになります。

しかし、SNSなどで大学の先輩たちの葛藤（大企業でもスキルが身につかない、転職したいなど）を見ている就活生は、こう考えます。

「どの会社を選んでもリスクはある。ならば、どこでも通用するスキルが身につかないことこそが、最大の不安定なのでは？」

「とにかく安定した大企業へ」という助言が響かないのは、就活生にとっての安定が「会社に守られること」ではなく「市場価値を高めること」にシフトしているからです。

親にとっては「通過点」や「昔も通った道」に見えてしまう就活も、就活生にとっては、今後の自分の人生を自分で選ぶ大きな分岐点です。

就活の話をするときは、おすすめの進路を提案するよりも、「何に悩んでいるのか」を一度聞いてみてください。それだけで、すれ違いは驚くほど減っていきます。

