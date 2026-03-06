●きょう6日(金)は日中にかけて本降り 気温上昇も鈍い

●週末は天気回復も 引き続き気温低め

●雨上がりから再び花粉大量飛散に注意

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





今朝の県内は再び雲の厚みが増し、夜明け前から徐々に雨雲が県内に流れ込み始めました。





西から進んできた低気圧や前線が、きょう6日(金)は西～東日本を通過していく見込みです。





きょう6日(金)の県内は、午前9時過ぎには雨雲は県内のほぼ全域に広がりそうです。そして昼前後にかけて一時本降りの雨。傘を差しても少し足元が濡れてしまうほどの降り方となる時間もあるでしょう。前線が通り過ぎるとともに、夕方頃になると次第に雨は止んでくる、とみています。





また、この雨を降らせる低気圧は北から冷たい空気を引き込んできます。きょう6日(金)の雨は少々冷たいものにもなり、週末は天気は回復するものの、引き続き気温上昇は鈍くなります。週末も厚手の上着やスプリングコートなどが活躍しそうです。





きょう6日(金)の県内は、昼前後にかけて各地で本降りの雨。一時的には少々強め…大粒の雨や雷などへの注意も必要です。夕方頃になると西から次第に雨は止んでくるでしょう。





ぐずつく天気。そして次第に北寄りの風も吹き始めることで、最高気温は10度ちょっとにとどまる所が多く、降る雨は、とても冷たく感じられます。雨に濡れて風邪を引かないよう、十分ご注意ください。





あす7日(土)は次第に晴れ間が戻り、日曜日も日ざし十分、と天気は穏やかな週末ですが、晴れるわりに気温上昇は鈍く、引き続き厚手の上着などが活躍します。来週もしばらくは落ち着いた空模様で、昼間は春の暖かさを感じる日もありそうですが、朝晩は冬の名残を感じる強い冷え込みも度々やって来ます。寒暖差に対応しやすい服装選びを心掛けていきましょう。





雨の間はスギ花粉の飛散は小休止ですが、雨が止むとすかさず飛びやすくなります。さらに天気回復の週末はまた大量飛散が心配です。花粉対策も油断せず、続けていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

