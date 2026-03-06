政府が働き方をめぐる法律の改正を議論する中、5日に厚生労働省が労働者3000人を対象に行った調査結果が発表され、労働時間を「増やしたい」と答えた人は約10％などといった結果となりました。

みなさんは「もっと働きたい」でしょうか？ それとも「働く時間を減らしたい」でしょうか？ 街の人に聞いてみました。

■「残業しないで給料上がってほしい」

岩粼陽フィールドキャスター

「労働時間は増やしていきたい？ 減らしていきたい？」

携帯販売（24）

「私はできる限り減らしたい。今の労働時間を（1日）1時間くらい減らせたら働きやすい」

労働時間を減らしたいと話す人がいる一方で…。

携帯販売（19）

「稼ぎたいほうなので残業はいいが、できれば残業しないで（給料）上がってほしい」

◇

社会人1年目の男性に聞きました。

岩粼陽フィールドキャスター

「今、月々どれくらい働いている？」

正社員 電気関係（23）

「今は残業がなくて、午前8時半から午後5時15分まで。残業したら生活リズムも崩れると思うので、そういう面では残業がないほうがいいのかなと」

■厚労省の調査「このままで良い」約60％

5日、厚生労働省が初めて公表した「労働時間の希望調査」では、労働者3000人を対象に「労働時間をどのようにしたいか」というアンケートを実施。

「労働時間を増やしたい」と答えた人が約10％、「このままで良い」が約60％、「減らしたい」が約30％という結果に。

◇

話を聞いたパイロットの男性は、疲労が飛行の安全に直結するため、労働時間が厳しく管理されているといいます。

正社員 パイロット（28）

「（労働時間は）月140〜150時間くらい」

「仕事の調整もしてくれる会社なので、今のところは私自身は結構満足しているかなと。（妻に向かって）いかがですか？」

妻（30代）

「何日間も連泊で帰ってこられない日があると子どもと2人っきりになるので、もう少し帰ってきてくれたら個人的にはありがたい」

◇

繁忙期は、月に40時間残業することもあるという人は…。

──（残業時間）減らしたい？

正社員 システムエンジニア（28）

「減らしたいですね。固定残業のシステムで、残業代がちょっと働いたからといって出るわけではない。損しているなという感覚」

■残業増やしたい人「稼ぎたい」「稼がないと」

出産を機に、フルタイムから週2日程度のパート勤務に切り替えたという女性は。

──もっと働きたいと思うときある？

パート勤務 助産師（30代）

「あります。子どもの学費や家を買うことになってくると、いろいろ節約しないと、稼がないといけないのかな」

◇

岩粼陽フィールドキャスター

「どうですか労働時間？」

正社員 インフラ系（32）

「私はもっと働きたい」

岩粼陽フィールドキャスター

「どれくらい残業したい？」

岩粼陽フィールドキャスター

「（月）10時間くらい。稼ぎたいというのもあるし、基本給が高いほうじゃないので（残業を）なるべくしたい」

（3月5日放送『news zero』より）