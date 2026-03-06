6年台湾で育ったWEST.中間淳太が愛する「台湾の朝ごはん」何度でも食べたい絶品グルメを一部先出し公開！

台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第１回は「台湾の朝ごはん」。

台湾の朝ごはんは選択肢が広く、スープや麺、点心、米料理、パン類、フルーツなどさまざま。ガイドブックでは、朝市やローカルなごはん屋などを中間さんが紹介しています。

そのひとつが、台北にある庶民の台所「東三水街市場」。地元の人々の生活を感じながら、ぶらぶらと歩いて朝食選びをするのもおすすめ。「東三水街市場」で台湾らしい朝ごはんを選ぶなら、こちらのメニューはいかがでしょう？

阿琴米粉湯の「米粉湯」

こしのあるビーフンとやさしいスープが、朝の体に染み渡る。ビーフンは新鮮なホルモンなど、小皿料理といっしょにいただいても◎！

萬味福利社の「手工豬血糕」

もち米と豚の血を固めた、台湾のソウルフードのひとつ。見た目以上にクセがなく食べやすい！ こちらのお店にはきゅうりやりんごもおでんの具として入っています。優しい出汁がしみていて、意外な美味しさなのです。

また、ヘルシーに朝ごはんをフルーツにするという選択肢もあり。中間さんも、台湾ではよくフルーツを食べるそう。

「僕が好きなのはレンブやスイカ、パパイヤ。特にパパイヤ牛乳は大好物！ レンブは日本では、あまりなじみがないかもしれませんが、甘みと酸味を感じる南国フルーツです。梨に近いかな？ それから、グァバに梅味の塩をかけて食べるのもお気に入り」（中間）

ローカルな店で朝食を味わうのも旅の楽しさ。老舗の伝統的な味や、地元民が通うサンドイッチ店、肉粥や台湾式クレープなど、毎日食べたくなるメニューがいろいろ。なかでもおすすめの3軒をご紹介します。

秦小姐豆漿店の「鹹豆漿」

1949年創業の人気朝食店でいただく、濃厚な豆乳のスープ。塩と酢のバランスが絶妙で、大きな豆腐が食べ応え満点！ オレンジピールの入った豆乳パンもおすすめです。

真芳 長安天津店の「三明治」

ポークと卵入りのサンドイッチ（NT$110）や、ピーナッツバターたっぷりのサンドイッチ（NT$50）など、無添加の良質な材料を使ったサンドイッチが絶品。

劉媽媽飯糰の「飯糰」

餅米や紫米を使い、豚肉のでんぶやたくあん、卵焼きなど、たっぷりの具が詰め込んだ台湾式のおにぎりを出来たてで！ 朝から甘辛しょっぱいを一気に楽しんでしまいましょう♪

中間さん定番の台湾朝ごはんは？

ガイドブックでは、さまざまなエリアの朝ごはんを案内している中間さん。気になる中間さん自身の定番の台湾流朝ごはんは？

「僕は甘い豆乳スープに、揚げパンを浸して食べるのが定番。お米を食べたいときは、台湾式の大きなおにぎり・ファントゥァンも、朝ごはんにピッタリだと思います。もちろん、おいしい有名店もたくさんあるんですが、地元の人が通うようなローカルなお店にもチャレンジしてほしいな」（中間）

誌面では中間さんが食べ歩きする姿や、たくさんのお店を紹介。ぜひ、おいしい朝食で台湾旅のいいスタートを！

