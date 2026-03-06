²ÖÊ´¾É¤ÈÀï¤¨!´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP¡Ø¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹Lab.¡Ù¤¬½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì
²ÖÊ´Èô»¶¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò¡ÈÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡É´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹Lab.¡Ù¤¬½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£É¡¤¦¤¬¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñŽ¥¥«¥Ê¥À¤Ç¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ëŽ¢¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹Ž£¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ëー¥ë¥á¥Ã¥É¤¬¡¢2026Ç¯3·î4Æü~3·î8Æü¤Î5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
É¡¤¦¤¬¤¤¤ò¿·¤·¤¤½¬´·¤Ë
É¡¤¦¤¬¤¤¤È¤Ï¡¢À¸Íý¿©±ö¿å¤Ê¤É¤ÎÀö¾ô±Õ¤ÇÉ¡¹ÐÆâ¤òÀö¤¤¡¢²ÖÊ´¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤òÀö¤¤Î®¤¹¥±¥¢ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ç¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î½¬´·¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÉûÉ¡¹Ð¤ä¾å°öÆ¬¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤«¤é´¶À÷¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÉ¡¤¦¤¬¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÊªÍýÅª¤ËÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¤¦¤¬¤¤¤¬¸ý¹ÐÆâ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢É¡¤¦¤¬¤¤¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¡¢Ç´Ëì¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àî粼ºù1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÎ¢É½»æ4¼ï¸ø³«♡É½¾ð°ã¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÃíÌÜºî
½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡È²ÖÊ´ÂÐºö¡É¤òÂÎ´¶
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³°½Ð»þ¤ËÉÕÃå¤·¤¿²ÖÊ´¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹²ÖÊ´½üµî¥¨¥¢¥·¥ã¥ïー¤ä¡¢Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãーÉÕ¤¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»î¤»¤ëÉ¡¤¦¤¬¤¤ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
É¡¤¦¤¬¤¤½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ž¢É¡¤¦¤¬¤¤¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î?Ž£¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÍÆ´ï¤È10²ó¥»¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ü¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ü½ÂÃ«±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅ¸³«(¥µ¥¤¥Íー¥¸Ž¥¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É)
¡ü²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ò³Ø¤Ù¤ëÅ¸¼¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
²ÖÊ´¾É¤ËÇº¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡¢½ÂÃ«¤ÎÃæ¿´¤Ç¡È²ÖÊ´ÂÐºö¤Î¿·½¬´·¡É¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¶áÆ»¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¡¤¦¤¬¤¤
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ä»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¡¢¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢É¡¹ÐÆâ¤òÄ¾ÀÜÀö¾ô¤¹¤ëŽ¢É¡¤¦¤¬¤¤Ž£¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎPOPUP¤Ï¡¢É¡¤¦¤¬¤¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÎ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢É¡¤¦¤¬¤¤¤ò¡È¼«Ê¬¤Î¿·½¬´·¡É¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
+++++++++++++++++++++++++
²ÖÊ´¾É¤ÈÀï¤¨¡ª´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥¤¥Ê¥¹Ž¥¥ê¥ó¥¹Lab.¡Ù
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯3·î4Æü~3·î8Æü¡¡³ÆÆü12:00~21:00
¡Ú³«ºÅ²ñ¾ì¡Û
½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÁ°/»°ÀéÎ¤À×ÃÏ
½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-23-8
+++++++++++++++++++++++++