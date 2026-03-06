女子プロがUTをやめてアイアンに？10ヤード飛距離が伸びたモデル

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【ヤマハ】RMX DD-2 アイアン

永井花奈プロも使用中。なんと、UTをやめてDD-2の6番アイアンにしたそうです！

ヤマハの新商品試打ラウンドで、NEW「RMX」を堪能してきました。そのなかでいちばん「欲しい！」と思ったのがアイアン。軟鉄鍛造3兄弟として、DD-1 TOURMODEL、DD-1、DD-2の3モデルがありますが、私のレベルだと寛容性が高いDD-２がぴったり。ポケットキャビティだけど、大好きなフォージドなので打感がいい。

ヘッドサイズはやや大きめですが軟鉄アイアンらしい美顔、とフィーリング面でもケチのつけどころがない。V字のソールは地面に刺さりにくく、跳ねにくく、抜けがよい。そして、とくにロングアイアンがいいんですよ。

普段は6番アイアンで150ヤードですが、DD-2は160ヤードと10ヤード飛ぶ。その弾道はしっかりと高さが出ているし、スピンも効いている。5番アイアンもやさしく打てて170ヤードをきちんと狙えました。

ロングアイアンで打つ距離は、ショートウッドやユーティリティのほうがやさしい、といわれても5番アイアンが手放せない私。そんなゴルファーは以外と多く、近ごろは上の番手だけやさしいアイアンにするコンボセットなんて組み合わせもありますが、DD-2なら6番からのセット買い、そして単品で5番アイアンを追加した6本がオススメ。長い距離もロングアイアンでプレーし続けることができますよ。

SPEC

●ヘッド素材・製法／S20C軟鉄鍛造＋CNC加工ボディ、ばね鋼＋CNC加工フェース＋樹脂バッジ

●ロフト角（#7）／28度

●長さ（#7）／37インチ（N.S.PRO 950GH neo）

●シャフト（フレックス）／N.S.PRO 950GH neo(S)、TENSEI GRi50(R 、SR)

●価格／5本セット（#6～PW）12万6500円～、単品（#5、AW、SW）1本・2万5300円～

ロングアイアンまだまだイケる！

大浪松之介 ベストスコア75

先日、練習場に行ったら「期間限定、打ち放題3980円（90分）」というプランがあったので、それにすることに。しかし、打った球数は110球。1球25円だったので打席代を入れても打ち放題にしないほうが安かった……。体力と集中力不足になってしまった今、もう打ち放題にはしない、と誓った。

いかがでしたか？ みなさんもヤマハのアイアンを試してみてくださいね。

●問い合わせ／ヤマハゴルフ

https://golf.yamaha.com/