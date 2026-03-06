お笑いコンビ「ランジャタイ」の国崎和也（38）が5日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。吉本興業の養成所「NSC」を辞めた理由を明かした。

今回は「祝デビュー20年目!同期集結NGなしで20の質問」と題して放送され、2007年にデビューしたMCの見取り図、さらば青春の光、ジャングルポケット、ランジャタイが出演した。

「養成所への入学願書も発見」として、出演者たちが当時書いた願書が配られた。だが、ランジャタイの2人はNSCに入学も卒業前に自主退学しているためなかった。

国崎は「すぐ辞めた。半年くらいで」と振り返ると、さらば・森田哲矢が「何の授業出てたんやっけ?」と笑いをこらえながら聞いた。「ラッキィ池田のダンス」と唯一出ていた授業を明かすと、見取り図・盛山晋太郎は「みんなが一番休むやつやで」と笑った。

また、自主退学を決意した瞬間について「台風の日に3人しか出てない時があって。ラッキィさんと誰かと俺で。本当に鏡の自分と目が合って“辞めよう”と思った」と、授業中に我に返ったことを明かして爆笑を誘った。