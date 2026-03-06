大分県玖珠町の玖珠美山高の吹奏楽部員たちが、国内を代表するプロのジャズ奏者の指導を受けたり、共演したりして交流を深めた。ピアニスト魚返明未（おがえりあみ）さんが、父親の出身地である同町でライブ公演を行ったのに合わせて、2月7日に同校で開いた。

玖珠美山高を訪れたのは、東京を拠点に活動する若手の魚返さん、アルトサックスの中島朱葉さん、ドラムの柳沼佑育さんの3人と、JAZZのまち玖珠実行委員会事務局長でベースを担当する原健太郎さん。

「ジャズは1分の音楽を1分で作曲する。クラシックは1分の音楽を3カ月かけて作る」。即興が特徴のジャズについて、魚返さんが米国のピアニスト、ビル・エヴァンスの言葉を引用し説明し、ジャズの演奏は作曲の過程そのものだと語った。

魚返さんらと生徒たちは互いに演奏を披露した後、吹奏楽の人気曲「影武者」を共演するため、中島さんが管楽器、柳沼さんが打楽器を指導した。2人は「一人一人がビートを持って」「怖がらずに音を出して」などとアドバイスをしていた。

練習を経て、魚返さんら4人と生徒たちは「影武者」を一緒に2回演奏。即興も入れて、ジャズの雰囲気を楽しんだ。中島さんは「最初の音と比べ、セッションを重ねるごとに音が良くなっていて、うれしかった」と共演を喜んだ。

吹奏楽部員のトランペット担当、穴井沙楽さん（2年）は「ジャズはおしゃれ。外国に来た感じがしました」。クラリネット担当の藤河悠舞さん（同）は「何げなく聞いていたジャズが（即興による）その場限りの貴重なものだと知り、今後はそこを注意して楽しみます」と話した。

吹奏楽部の部長でフルートを担当する中嶋愛佳さん（同）は「普段と違う自由な音楽を楽しめました」と交流を振り返った。

（菊地俊哉）