現在の熊本県菊池市を拠点とした武士団の歴史を伝える「図説 菊池一族」が出版された。平安時代から戦国時代まで約450年の栄枯盛衰をたどる。菊池氏の活躍の場は肥後国内にとどまらず、現在の福岡にも多くの足跡を残した。編著者を務めた菊池市教育委員会文化課の阿南亨さん（54）は「九州全体に影響を及ぼした一族を知り、菊池市にも足を運んでほしい」と話す。

鎌倉時代の国難、元寇（げんこう）（蒙古襲来）の際は10代武房が活躍。その姿は絵巻物「蒙古襲来絵詞」で、生の松原（福岡市西区）の元寇防塁を歩く肥後国御家人の竹崎季長とともに描かれた。

本書が「菊池氏が歴史を変えるポイント」と指摘するのが、鎌倉幕府滅亡後の多々良浜の戦い。後醍醐天皇と決裂し九州へ逃げた足利尊氏を、菊池武敏が現在の福岡市東区で迎え撃った。尊氏が勝って反転攻勢につなげたが、阿南さんは「武敏が勝ったり、膠着（こうちゃく）状態を生み出したりしていれば、歴史は変わったかもしれない」とみる。

近年の研究成果を踏まえ、同市教委の文化財担当者ら7人が菊池氏の編年史を執筆。2年前に国史跡となった菊池氏遺跡（菊池市）の発掘調査の成果も写真や図を交えて詳報した。

「図説 菊池一族」は戎光祥出版刊、2200円。

（野村大輔）