2020年7月の熊本豪雨によって二つの医療機関が被災し、「無医地区」となっていた熊本県八代市坂本町に市立坂本診療所が開設され、3日に診療を開始した。同日、現地で開所記念式典があり約30人が出席。豪雨から5年8カ月で無医地区が解消され、地域医療が再開されたことを喜んだ。

診療所は、2月に開所した新しい市坂本支所1階に開設。広さ117平方メートルで、診察室のほか処置室や検査室を備える。診療は毎週火曜・木曜（祝日・年末年始を除く）の午後0時半〜同4時。併設する健康ルームでは、健康相談や健康体操を行う。診療日は、町内各地と支所を結ぶ乗り合いタクシーを増便する。

坂本町には豪雨前、医療機関が二つあったがいずれも被害に遭い、現地での再開を断念して市中心部に移転した。市は22年度、遠隔医療機器を搭載した移動診療車を導入。オンライン診療を始めたが、同市中心部に通院する高齢者は少なくなく、住民からは現地への医療機関開設を望む声が上がっていた。

坂本診療所には、八代郡市医師会から内科医1人、看護師2人、事務員1人が派遣される。処方薬は診療の翌日以降、地域を巡回する移動車で受け取る。

同診療所の管理者として診療に当たる峯苫ゆき子医師（59）は、熊本豪雨の前に坂本町に診療所を構えていた峯苫医院の副院長。豪雨後も巡回診療やオンライン診療に取り組み、住民の健康を支えてきた。

「被災後に、どうにかして医療を届けることを考えた。近くにいることしかできないけど、住民のみなさんに安心を届けたい。この診療所が永続してくれれば」と話した。

開所式に出席した坂本住民自治協議会の蓑田陽一会長（77）は「地域に1人でも医師がいるか、いないかでは全然違う。これまで車が運転できない人は市中心部への通院が大変だった。大変ありがたい」と喜んだ。

（古川剛光）