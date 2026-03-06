「おかあさんがおかあさんになった日」などの作品で知られる絵本作家、長野ヒデ子さん（84）による講演会が2月23日、長崎県平戸市岩の上町の市未来創造館であった。演題は「絵本と紙芝居の魅力」。約90人がほのぼのとした話しぶりに聞き入った。長崎・佐賀両県の12市町でつくる西九州させぼ広域都市圏の主催。

読み聞かせに取り組む黒川町家読（うちよみ）連絡会（佐賀県伊万里市）のメンバーらが長野さんのデビュー作「とうさんかあさん」を朗読。愛媛県出身の長野さんはヒット作の「おかあさんが−」を1970年当時住んでいた長崎市で長男を出産した体験を基に描いたと明かし、「初めて母になり、被爆地長崎で平和を祈った。あるがままの母でいいのだと悟った」と話した。

長野さんが次回作の構想を紹介し「楽しいエピソードをお寄せください」と呼びかけると、会場は和やかな雰囲気に。紙芝居の実演では「道具の枠は“舞台”であり、絵本とは別な魅力がある」と説明した。

家族で訪れた平戸市大久保町の堀美鈴さん（46）は「年齢を感じさせないエネルギーとユーモア、愛情に感動。たっぷり元気をもらった」と喜んだ。

（福田章）