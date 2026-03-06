木村拓哉、「愛車ショット」に15万超のいいね

歌手で俳優の木村拓哉さんが2026年2月15日に自身のインスタグラムを更新。愛用バイクとの2ショットを披露しました。木村さんはいったいどのようなモデルに乗っているのでしょうか。

木村さんは、インスタグラムに以下のように投稿。

【画像】超カッコイイ！ 「キムタク」×「高級バイク」を画像で見る！

「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします…。

さんタクで作って貰ったバキバキのデニムも、だいぶ馴染んできてくれましたぁ〜！」というコメントとともに、青いヘルメットに黒のアウター、馴染んだデニムでピースサインを決めた1枚を公開しました。

投稿にはすでに15万件以上のいいねが寄せられ、愛車ショットに大きな反響が集まっています。

写真に写っているバイクは、ハーレーダビッドソンの「アイアン1200（XL1200NS）」とみられます。

力強い走りとクラシカルな雰囲気を併せ持つスポーツスターシリーズの人気モデルで、2018年から2021年までラインナップされていました。

排気量1202ccの「エボリューション」エンジンを搭載し、ブラックパーツを多用した落ち着いた外観とレトロ調のタンクデザインが特徴。木村さんが愛用していることから「木村拓哉モデル」と呼ばれることもあります。

軽快なハンドリングと扱いやすいサイズ感で街乗りからツーリングまで幅広く楽しめる一台として知られ、現在は生産終了ながら中古市場では状態の良い車両が150万〜200万円で取引されるなど、根強い人気を保っています。

木村さんの車両もタンクやエンジン周りを黒で統一した重厚感のあるスタイルが印象的です。

※ ※ ※

映画の主演作が続くなど多忙な日々を送る木村さんですが、こうした日常のワンシーンにも注目が集まっており、今後の発信にもさらに関心が高まりそうです。