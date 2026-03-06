長崎県雲仙市がふるさと納税制度の「5割ルール」に違反し国から指定を取り消された問題で、市の第三者委員会は4日、原因についての調査報告書を金沢秀三郎市長に提出した。担当職員のミスが発端だが、そのミスをカバーする組織体制ではなかったと総括している。

制度には、返礼品の調達を含む募集費用を寄付総額の50％以下に抑えるという基準がある。市は2023年10月からの1年間にこの基準を超えたことが発覚し、昨年9月から2年間、制度の対象外となっている。

報告書は、担当職員による寄付額の設定を高くする対応が遅れたことが直接の原因と指摘。背景として寄付金の激減を懸念したことや上司とのコミュニケーション不全を挙げた。「故意は認められない」とした。

上司2人の「指導監督上の過失」を認定し「組織が職員のミスをカバーできなかった点に本質がある」と結論付けた。金沢市長は「市の組織運営の在り方を根本から見直す」と述べ、24日に自身を含む職員の処分を発表する意向を示した。

市は、制度の対象外となったことで約8億円の歳入減になる見込み。第三者委員会は弁護士ら4人で構成し、昨年11月から8回の協議を重ねた。

（本山友彦）