長崎県知事選で平田研知事が県議2人と結んだ、石木ダム（川棚町）建設事業に関する政策協定が波紋を広げている。県議側は、ダム計画の根幹となる河川整備計画の策定や見直しで有識者の意見を聞く河川法上の「流域委員会」を設置することで一致していたと説明するが、平田知事は法に基づかない「任意の委員会」との認識を示している。

県議は大倉聡氏と牧山大和氏。大倉県議によると、政策協定の中身を議論する際、知事は河川法に基づく委員会の設置に納得した上で締結に至ったという。同法に「流域委員会」との文言はないものの、全国的には意見を聞く場の名称を「流域委員会」としているケースは少なくない。

協定は知事選告示の直前に結ばれ、石木ダム事業の見直しを掲げる候補者1人が出馬を辞退した。知事選で平田氏が大石賢吾前知事を破る「勝因の一つ」（重鎮県議）となった。

これに対し、平田知事は5日、水没予定地から移転した住民との面会後に報道陣の取材に応じ、流域委員会について「私は河川法上で位置付けた委員会とは理解していない」と県議側との認識の違いを示した。「どのようなやり方で意見を聞くのが流域のためになるのかで考えていく」と述べた。

大倉県議は取材に「任意の委員会なら、ただ意見を聞くだけになる。計画見直しの余地はなく、意味合いが全く異なる。約束をほごにするのか」と言い、近く知事と直接面会して真意をただすという。

建設に反対して水没予定地に住み続けながらも、平田氏に1票を投じたという石丸穂澄さん（43）は「約束の通り、法に基づく委員会を設置してほしい」と話した。

（一ノ宮史成）